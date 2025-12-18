Stranger Things compartió adelanto de sus capítulos para el estreno del Volumen 2 en plena Navidad

La serie Stranger Things se ha consolidado como uno de los mayores fenómenos culturales de la televisión moderna, transportando a millones de espectadores a la nostálgica década de 1980 en el pequeño y aparentemente tranquilo pueblo de Hawkins, Indiana.

La trama comienza con la misteriosa desaparición del joven Will Byers, un evento que arrastra a sus amigos —Mike, Dustin y Lucas— a una aventura escalofriante que involucra experimentos gubernamentales secretos, una criatura aterradora conocida como el Demogorgon, y la aparición de una niña con poderes telequinéticos: la inolvidable Eleven.

El elenco principal, conformado un grupo de pequeños niños han crecido al lado de tosa una generación, que hoy al mirar la primera temporada los transporta a la nostalgia y todo lo vivido en el 2016.Varios actores del cast principal han llegado a otras grandes producciones, sin duda esta producción de Netflix fue su salto a la fama.

Stranger Things 5 y el adelanto para el Volumen 2 en Navidad

Este 2025 regresó todo el elenco con la quinta y última entrega de la serie, para darle cierre a casi una década del universo de Stranger Things. Los primeros cuatro capítulos se estrenaron el 26 de noviembre y ahora, Netflix reveló un primer vistazo al Volumen 2, que traerá tres episodios más el próximo 25 de diciembre y el gran final estará para el 31 de diciembre.

En los episodios del Volumen 1, nos ubicamos una vez más en Hawkins, donde sus habitantes viven en confinamiento mientras los militares investigan la ruptura Upside Down y cazan a Eleven. Los demogorgons comienzan a cruzar al mundo real y atacan a los padres de Mike y Nancy. Mientras Vecna busca nuevas víctimas y secuestra a la hermana de Mike y Nancy, Holly Wheeler, se encuentra con Max, quien de alguna manera ha sobrevivido a estar en coma desde el final de la temporada 4.

Las dos se dan cuenta de que están atrapadas en los recuerdos de Vecna. Mientras los Demogorgones causan estragos en la base militar y casi se devoran a todos, Will finalmente cree en sí mismo y convoca su poder oculto para controlar a los monstruos y salvar a sus amigos. Sin embargo, Vecna ha salido del Upside Down y ha sobrevivido a un asalto militar sin recibir un rasguño, y mientras se ha alejado de la batalla por ahora, está listo para apoderarse de Hawkins y del mundo.