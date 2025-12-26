¿Recuerda a Cindy Lou Who del Grinch?, así luce 25 años después de su aparición en la película navideña

El Grinch es una clásica historia navideña que ha sido adaptada al cine en varias ocasiones, cautivando a grandes y chicos. La película de los años 2000, protagonizada por el famoso Jim Carrey, quien le da vida al Grinch, cuenta la historia de un gruñón y solitario personaje verde que vive aislado en una cueva en las montañas, odiando la felicidad y la alegría de los habitantes de Villa Quién, especialmente durante la Navidad.

Sin embargo, gracias a una pequeña niña llamada Cindy-Lou Who interpretada por Taylor Momsen, el curioso Grinch experimenta un cambio de corazón, descubriendo el verdadero significado de la Navidad. Esta película es todo un clásico del cine familiar y más aún en épocas decembrinas, donde el Grinch siempre vuelve a tomar vida, gracias a su película original y a las adaptaciones más recientes.

¿Quién es Taylor Momsen, Cindy-Lou Who en el Grinch?

Taylor Momsen es una figura multifacética en el entretenimiento estadounidense, destacada por su trabajo como actriz, cantante, música y modelo. Nacida en 1993, saltó a la fama a una edad temprana, siendo su papel más recordado en la infancia el de Cindy Lou Who en la película El Grinch del año 200, cuando tenía apenas 7 años.

La joven actriz dio un paso más a la fama, con su papel como Jenny Humphrey en la exitosa serie de televisión Gossip Girl(2007-2012), la cual aún es muy viste y comentada por diferentes generaciones. Sin embargo, a pesar de su prometedora carrera actoral, Momsen decidió retirarse de la actuación alrededor de 2012 para dedicarse por completo a la música.

Actualmente, es la vocalista y compositora principal de la banda de hard rock y post-grunge The Pretty Reckless. Con su estilo punk rock distintivo y su poderosa voz, ha consolidado a la banda y se ha establecido como un ícono de la música rock alternativa. De hecho para esta Navidad regresó junto a su banda, con una nueva versión de ‘Where Are You Christmas’, canción que interpretó en la película en el año 2000.

La supuesta maldición que hay detrás de la película navideña, El Grinch

A pesar de ser una película navideña querida por el público, alrededor de El Grinch han circulado rumores sobre una supuesta “maldición” que afectó a varios miembros del reparto y del equipo de producción tras el rodaje. Estos rumores se centran principalmente en el intenso y difícil proceso de filmación.

Se dice que el tiempo de maquillaje para Jim Carrey, que lo transformaba en el Grinch, era tan arduo que lo llevaba a estados de gran frustración, y el ambiente en el set era notoriamente tenso y desafiante debido a la complejidad de los efectos de vestuario y la larga duración de las jornadas.

Si bien no existe una maldición literal ni sobrenatural, la presión y el estrés experimentados se tradujeron, supuestamente, en la sensación de que el proyecto estaba “maldecido” por su dificultad.