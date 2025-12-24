Estas son las películas que en el 2026 cumplirán 20 años desde su estreno

A días del 2026, las miradas ya están puestas en el futuro del mundo del entretenimiento, pero es crucial volver la mirada dos décadas atrás para recordar una era fundamental. El año 2006 no fue solo un punto intermedio en la primera década del siglo XXI; fue un verdadero punto de inflexión para el cine mundial. Esta temporada nos demostró que la taquilla y la crítica podían ir de la mano, entregando una mezcla fascinante de franquicias multimillonarias y cine de autor galardonado.

Una de las características más representativas de este año fue la impresionante diversidad temática. Mientras la fantasía y la acción triunfaban con Piratas del Caribe, el cine de autor ofrecía relatos sociales profundos y memorables. Títulos como Little Miss Sunshine capturaron la lucha y la esperanza del espíritu humano con una honestidad brutal, conectando directamente con el público.

En el ámbito de la televisión, llegó un fenómeno que redefiniría la cultura juvenil de la década: High School Musical. Estrenada en Disney Channel en enero de 2006, esta película musical juvenil, protagonizada por los entonces desconocidos Zac Efron y Vanessa Hudgens, que marcaron toda una generación.

Las películas estrenadas en el 2006, ¿las recuerda?

Piratas del Caribe: El cofre de la muerte

La segunda entrega de la saga protagonizada por Johnny Deep, Orlando Bloom y Keira Knightley. El Capitán Jack Sparrow debe saldar una deuda de sangre con Davy Jones, el capitán del Holandés Errante.

El código Da Vinci

Basada en la novela de Dan Brown y protagonizada para Tom Hanks, Audrey Tautou, Ian McKelle. Un simbólogo se ve inmerso en una investigación que lo lleva a descifrar claves ocultas en obras de Leonardo da Vinci.

El diablo viste de a la moda

Una aspirante a periodista que se traslada a Nueva York y consigue lo que muchos considerarían un trabajo de ensueño: trabajar como ayudante de la redactora jefe de la revista demodamás importante del mundo. Protagonizada por Meryl Streep y Anne Hathaway llegará con segunda entrega para el año 2026, tras dos décadas de su estreno.

High School Musical

Producida por Disney Channel que se centra en la improbable historia de amor y autodescubrimiento de dos estudiantes que rompen las barreras sociales de su escuela secundaria, East High. Tuvo un impacto notorio en la cultura pop, por sus protagonistas y por supuesto por su banda sonora, que fue un éxito masivo, convirtiéndose en el álbum más vendido del año 2006 en Estados Unidos.

El laberinto del fauno

El Laberinto del Fauno es una obra maestra de fantasía oscura escrita y dirigida por el cineasta mexicano Guillermo del Toro. Ambientada en la España de 1944, cinco años después de la Guerra Civil, la trama sigue a Ofelia, una niña de diez años con una imaginación desbordante, que se muda con su madre a un puesto militar donde reside su nuevo padrastro, el Capitán Vidal, un sádico oficial franquista.

Cars

Dirigida porJohn Lasseter, esta ambientada en un mundo donde no existen los humanos y los vehículos son las únicas criaturas vivientes. La historia se centra en Rayo McQueen, un novato y arrogante coche de carreras que está obsesionado con ganar la prestigiosa Copa Piston.