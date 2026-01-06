Violeta Bergonzi habría lanzado indirecta hacia Valentina Taguado tras el supuesto fin de ‘Qué hay pa dañar’

“¿Qué Hay Pa’ Dañar?” llegó siendo la apuesta digital de canal RCN durante septiembre del 2025, en primer momento presentado en vivo por Valentina Taguado, el humorista Hassam y la comediante Johana Velandia (Una gorda ahí). Su propuesta era ofrecer una “opinión sin filtro” y un humor provocador, que al parecer a muchos o logró agradarles y este 2026 no regresaría.

El programa matutino habría llegado oficialmente a su final, así lo reveló el periodista y analista de televisión Carlos Ochoa, quien aseguró que la decisión de las directivas del canal sería definitiva, poniendo fin a un formato que desde sus inicios estuvo rodeado de controversias, humor negro y constantes tensiones internas.

La información fue dada a conocer por el periodista a través de sus redes sociales, donde, fiel a su estilo directo, afirmó que el espacio ya no continuará al aire. Según el comunicador, el cierre no se trataría de una determinación repentina, sino del desenlace de una crisis que venía gestándose desde hace varios meses y que se fue profundizando con la salida de figuras clave del elenco.

Uno de los primeros golpes para el programa fue la salida del humorista Hassam, cuya renuncia dejó en evidencia diferencias internas y abrió una serie de cuestionamientos sobre el rumbo del formato. Sin embargo, de acuerdo con Ochoa, el punto de quiebre definitivo habría sido la salida de Johanna Velandia, conocida como Una gorda ahí, una de las voces más fuertes del programa.

Velandia habría decidido apartarse para concentrarse en su proyección internacional, priorizando su gira por países como México, Panamá, Estados Unidos y España con su exitoso show de improvisación Gordoconsejos. Fuentes cercanas señalan que este nuevo enfoque profesional hacía inviable su permanencia en un programa diario, dejando a Taguado prácticamente sola al frente del micrófono.

Violeta Bergonzi se habría pronunciado ante el adiós de ‘¿Qué Hay Pa’ Dañar?’

Horas después del video publicado por el periodista, Violeta Bergonzi, ganadora del reality MasterChef 2025, compartió un video en sus redes sociales con una frase que algunos interpretaron como indirecta hacia Valentina Taguado. En el se le puede ver bailando y sobre ella la frase:“Y recuerda: lo que tuve como palma cae como coco".

Puede leer: Valentina Taguado y Valeria le habrían respondido a Violeta Bergonzi de ‘Masterchef’ sus reclamos en redes

Rápidamente, en los comentarios de la presentadora algunos los relacionaron que el supuesto fin del programa matutino, por lo que ella dejo un comentario fijado indicando: "Yo estaba hablando de Maduro… no sé ustedes de qué hablan".

““Que pereza que la mayoría de reels, sea por el odio a otra persona, otro contenido sería perfecto, en serio te afecta tanto esa niña”, “El éxito tuyo depende de la caída de alguien? El enemigo de una mujer sigue siendo una mujer”“, le comentan a la presentadora.