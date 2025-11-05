Valentina Taguado y Valeria le habrían respondido a Violeta Bergonzi de ‘Masterchef’ sus reclamos en redes

Con solo siete participantes en competencia, MasterChef Celebrity se acerca a la etapa decisiva para descubrir quiénes serán los finalistas de su séptima temporada. Sin embargo, la presión no solo se está viendo en los fogones, sino también en las relaciones entre los concursantes, que poco a poco han dejado ver diferencias y roces.

Recientemente, Valentina Taguado se refirió en el espacio digital ¿Qué hay pa’ dañar? a la relación “cordial, pero distante” que mantuvo con Violeta Bergonzi y Alejandra Ávila. Según contó, sintió que ambas la criticaron tras ganar el reto que la posicionó entre los siete mejores. La polémica se encendió cuando, durante la conversación, Taguado hizo un comentario en tono burlesco mencionando a Bergonzi mientras sostenía una araña decorativa del set, lo que muchos interpretaron como una indirecta ofensiva.

Violeta no tardó en responder. A través de un video, aseguró que llevaba meses tolerando burlas y actitudes que la hacían sentir “humillada y minimizada”. “Cuando Caperucita cuenta el cuento, el lobo siempre es el malo”, expresó. Además, acusó a Taguado de mantener una imagen calculada frente a cámaras y la invitó a dejarla por fuera de su “contenido burlesco”.

La presentadora también señaló que ahora Valentina tenía el apoyo de Valeria Aguilar, a quien llamó “tu Sancho Panza”, y añadió una frase que se viralizó rápidamente: “Recuerda que lo que sube como palma, cae como coco”.

La discusión dividió opiniones en redes. Mientras algunos apoyaron a Bergonzi por “poner límites”, otros defendieron a Taguado, afirmando que su humor fue malinterpretado. Incluso se evidenciaron “me gusta” en la publicación de Violeta por parte de otros participantes y hasta de la chef Belén Alonso, aunque estos fueron retirados posteriormente para evitar escalar el conflicto.

Por ahora, ninguna de las dos ha vuelto a pronunciarse, de forma explícita, pero algunos de los seguidores dicen que se han estado dando indirectas.

“Yo quiero estar tranquilo, tu amor es dañino. Solo pensando en ti me fumo más de un kilo. No quiero más pilo, no quiero má’ vino. No quiero a nadie como vos ni por el estilo. Solo quiero mi paz caminando descalzo. Tú eres Satanás, to’ tu mundo es falso. Yo sé que estás buena, pero paso. Tu energía muy, muy, muy maso”, dice parte de la canción que interpretó Taguado y que muchos tomaron como una indirecta en respuesta a las declaraciones de Violeta.

Por su parte, Valeria pareció tomarse con humor la mención que le hizo Bergonzi, quien la comparó con “Sancho Panza”. En sus historias de Instagram, la influenciadora compartió una ilustración de Don Quijote y Sancho, acompañada de una de las frases más populares atribuida al personaje: “¡Ladran, Sancho, señal de que avanzamos!”.