Blessd confirmó rumores de pelea a golpes con Feid durante la Copa América del 2024, el artista dio detalles

Blessd y Feid son considerados hoy como unos de los mayores exponentes del género urbano en Colombia, si bien ambos le han llegado a públicos opuestos, en algún punto los juntaron entregando una canción en colaboración, se trató de ‘Si Sabe Ferxxo’. No obstante, su amistad llegó a su fin al parecer después de una pelea nada más que durante la Copa América en el año 2024.

Meses después de lo ocurrido, un supuesto testigo presencial compartió detalles de la pelea entre los dos cantantes durante la final del importante evento deportivo: Feid y Blessd estuvieron cerca de enfrentarse físicamente debido a que Feid se mostró molesto por la colaboración de Blessd con Anuel, el exnovio de Karol G.

Feid, aparentemente, no vio con buenos ojos que Blessd trabajara con Anuel, y expresó su inconformidad al considerar que su compañero había violado ciertos códigos de amistad. En ese momento, la tensión fue tan alta que, según el informante, los dos artistas casi se enfrentan a golpes, pero la intervención de otras personas logró calmar la situación antes de que fuera más allá.

Blessd revela detalles de su pelea con Feid

Si bien esta versión nunca fue confirmada por completo, el único que se ha referido a lo ocurrido es Blessd y ayer lo volvió a hacer durante un stream junto a su amigo Westcol, quien no dudó en preguntarle si era verdad, a lo que “El Bendito” contestó: “Si hubo un problema, una pelea, un inconveniente, tiestazos, normal. Dos hombre dándose puños, es la real, yo que me voy a poner a engañar a la gente”.

Agregando: “Sabe que fue lo chimba, estaba donde veíamos el partido y eso lo cerraron, donde eso no lo hubieran cerrado se hubiese filtrado por todos lados. Pero banano, a todo el mundo le esta yendo bien, todo el mundo esta haciendo billete.”

Tras lo ocurrido, Blessd ha comparado más de una vez a Feid con el también paisa, Crudo Means, pero él ha hecho caso omiso a las tiraderas y provocaciones. Cada uno ha continuado trabajando en sus proyectos musicales, en el caso del “Bendito” se prepara para su primer estadio en solitario en Medellín, mientras que Feid anunció su nuevo álbum, con el que cerraría su etapa como “Ferxxo”.

¿Cuál es la diferencia entre Feid y el Ferxxo?

La diferencia clave radica en que Feid es el nombre artístico oficial y global del cantante paisa, con el que inició y abrió poco a poco puertas en la música, mientras que El Ferxxo es un alter ego o podría ser una “era” creativa que representa la etapa de mayor éxito viral del artista, caracterizada por una estética muy definida (el color verde neón, la gorra y su bigote).

El Ferxxo nació para explorar un sonido y personalidad diferente, aproximadamente en el año 2022 con el álbum‘Feliz Cumpleaños Ferxxo, te pirateamos el álbum`,mientras que a Feid se le relaciona con ‘Mor Vol.1′, ‘Bahía Ducatí’ e ‘Instersihuya’. Por lo que sus fans tendrían de regreso a este Feid, que por supuesto, seguirá evolucionando hacia una nueva faceta musical sin depender de ese alter ego.