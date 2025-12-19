Feid se despidió de ‘El Ferxxo’, ¿qué significa y cuál es la diferencia?

Salomón Villada Hoyos, más conocido en la escena musical como Feid o el Ferxxo, es el aclamado cantante y compositor detrás de importantes temas como “Luna” y “Classy 101”. Después de celebrar el 7 de velitas en el barrio Buenos Aires, en Medellín, el artista trajo otra buena noticias para sus seguidores: Estrenó el documental XTHE ENDX, una pieza que trasciende el escenario y brinda una mirada honesta a su evolución artística, su proceso creativo y los momentos clave de su vida personal.

Con la llegada del documental, el artista dejo un mensaje de despedida hacia el Ferxxo: “THE ENDX EL PRINCIPIO DEL FIN. GRACIAS a los que fueron a ver el docu a los cines. Les abrimos las puertas de la casa, del corazón y les queríamos mostrar de qué estamos hechos. En memoria a nuestros seres queridos, a quienes soñaron con nosotros el vernos aquí desde hace tantos años, con mucho cariño. Adiós Ferxxo“, expresó incluyendo el característico corazón verde.

Los fans de Feid tomaron este mensaje como una señal del fin de un ciclo que ha marcado profundamente su trayectoria. “Ferxxo” trascendió la categoría de simple alter ego para transformarse en la era que disparó a Feid a la cima, estableciéndolo como una figura esencial y conectando su mensaje personal con millones de seguidores a nivel global en el ámbito de la música urbana.

Puede leer: ¡Ay ombe mor!: Feid dio concierto gratis en Medellín y se llevó a Silvestre Dangond; cantaron vallenato corta venas

Este anuncio no se interpreta como un adiós a su carrera, sino como el inicio de una nueva etapa creativa. Feid está señalando un momento de inflexión donde deja atrás a un personaje para evolucionar hacia una identidad artística fresca y que lo relaciona con sus inicios. “El principio del fin” encapsula esta idea de manera perfecta: cerrar un ciclo consolidado para comenzar una nueva senda llena de exploraciones musicales y crecimiento personal.

¿Cuál es la diferencia entre Feid y el Ferxxo?

La diferencia clave radica en que Feid es el nombre artístico oficial y global del cantante paisa, con el que inició y abrió poco a poco puertas en la música, mientras que El Ferxxo es un alter ego o podría ser una “era” creativa que representa la etapa de mayor éxito viral del artista, caracterizada por una estética muy definida (el color verde neón, la gorra y su bigote).

Le puede interesar: Karol G dio la prueba definitiva de su situación sentimental con Feid; generó debate en redes

El Ferxxo nació para explorar un sonido y personalidad diferente, aproximadamente en el año 2022 con el álbum ‘Feliz Cumpleaños Ferxxo, te pirateamos el álbum`, mientras que a Feid se le relaciona con ‘Mor Vol.1′, ‘Bahía Ducatí’ e ‘Instersihuya’. Por lo que sus fans tendrían de regreso a este Feid, que por supuesto, seguirá evolucionando hacia una nueva faceta musical sin depender de ese alter ego.