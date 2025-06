Blessd reveló las razones por las que golpeó a Feid en la final de la Copa América

Blessd estuvo junto a Juanpis González en el Movistar Arena, hablando de su lanzamiento y detalles de su vida personal, además de su nuevo trabajo discográfico. Aunque en la entrevista dio detalles de su carrera, el momento que se llevó el protagonismo fue cuando reveló detalles de su pelea con Feid.

Todo parece remontarse a la final de la Copa América, donde al parecer un reclamo verbal escaló a una pelea a golpes, hecho que hasta el día de hoy tiene molesto al ‘Bendito’ y por el cual le dedicó varios tweets comparando su carrera con la de Crudo Means Raw.

Según un testigo, Feid y Blessd estuvieron a punto de llegar a los golpes debido a un desacuerdo sobre la colaboración de Blessd con Anuel, el exnovio de Karol G. Aparentemente, Feid se molestó con Blessd por trabajar con Anuel, sintiendo que esta acción rompía códigos de amistad tácitos. La tensión entre los dos artistas escaló a tal punto que, según la fuente, casi se agreden físicamente, pero la intervención de terceros evitó que la situación pasara a mayores.

¿Qué pasó entre Anuel, Karol G y Feid?

La cantante paisa ahora está muy enamorada y disfrutando de su amor con Feid, pero una de sus relaciones más memorables fue con el puertorriqueño Anuel AA; aunque nunca dio detalles de su ruptura, para muchos fue evidente lo mucho que la afectó y que la cambió salir de esa relación, que ella misma señaló como tóxica.

En un clip del documental, “fue muy tóxico salir de ahí, muy difícil. Yo me despertaba que me iba a morir, sentía que como persona no tenía el valor, no podía ver el éxito o la grandeza. Yo sí sentía que era algo de lo que no iba a hacer capaz de salir, pero yo sentía todo el rato que estaba sufriendo”, afirmó la cantante.

Este 8 de marzo, el documental estará en Netflix y desde ya muchos de sus seguidores creen que esta será una experiencia cercana a la artista.