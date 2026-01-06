Beéle apareció en llamada con Alejandro Char para anunciar sorpresa en Barranquilla

Brandon López más conocido como Beéle, es un joven cantante y compositor colombiano, originario de Barranquilla, que se ha consolidado como una de las voces prometedoras de la música urbana latina. Su sello distintivo radica en la fusión de ritmos caribeños, como el dancehall y el afrobeat, con géneros urbanos.

Entre los más recientes proyectos del artista, se encuentra u trabajo en colaboración con Ozuna y las 8 fechas que tuvo en el Movistar Arena de Bogotá. Ahora entre sus anuncios recientes, se puede ver al artista en una video llamada del alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, quien lo saluda de forma alegre, expresando su orgullo por representar la arenosa para después asegurarle que esta confirmado para presentarse en el Estadio Romelio Martínez durante el carnaval.

Las palabras del alcalde fueron: “Un artista nuestro, del barrio Simón Bolívar, que rompió todos los récords y ha llevado el nombre de nuestra ciudad a otro nivel, estará con nosotros en una noche especial en la que reconoceremos sus logros entregándole el Súper Congo de Oro. ¡Nos vemos este 14 de febrero en el Metroconcierto!“.

El cantante respondió con palabras de orgullo que demuestran el amor por hogar: “Para mí es un placer el sentir hoy en día el calor de Barranquilla tan fuerte con mi música, a donde quiera que vaya, a donde quiera que voy, a cualquier cuadra, por allá, en cualquier barrio, siempre está sonando mi música. Y bueno, yo creo que ese es el mayor orgullo que se puede llevar cualquiera que nace en Barranquilla, de poder ser amado por su propia gente”.

El Plan Carnaval 2026 propone una visión renovada de ciudad, articulando elementos de cultura, desarrollo económico, sostenibilidad ambiental e innovación social. Una de sus principales novedades es el traslado de la tradicional Guacherna Estercita Forero al sábado 7 de febrero, decisión tomada luego de un proceso de escucha a distintos colectivos y sectores culturales.

Asimismo, se anunció la incorporación de nuevos escenarios, como el Malecón de Rebolo, que albergará exposiciones al aire libre de macrofiguras del Carnaval, presentaciones de comedias populares y actividades para el Carnaval de los Niños.

La programación de la próxima edición se desarrollará entre el 14 y el 17 de febrero de 2026, pero las actividades iniciarán desde enero con eventos como la apertura de Río de Tradiciones, el regreso del Semillero del Carnaval de los Niños, y espectáculos académicos y folclóricos que servirán de antesala a los grandes desfiles, conciertos y muestras artísticas.