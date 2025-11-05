Béele mostró la bella modelo que sería su nueva pareja tras filtración de video íntimo con Isabella Ladera

El cantante barranquillero Béele, una de las voces más reconocidas del pop y el urbano en Colombia, no solo ha llamado la atención por su música, sino también por los altibajos y controversias que han rodeado su vida sentimental. Después de varios rumores y comentarios en redes sobre sus relaciones pasadas, recientemente se le ha visto muy cercano a una nueva persona, lo que ha desatado curiosidad entre sus seguidores.

El cantante barranquillero compartió una foto con Sara Orrego en sus redes sociales. Con más de 2,4 millones de seguidores en Instagram —y recordada también por un intercambio de mensajes con el cantante Bad Bunny— la modelo colombiana Sara Orrego se ha posicionado como una de las figuras más llamativas en redes sociales. Su imagen se ha convertido en referente de belleza y estilo, conquistando a miles de usuarios que siguen de cerca cada una de sus publicaciones.

Aunque el cantante no dio muchos detalles, muchos los asocian en una relación sentimental, algunos otros dicen que se trata de una estrategia publicitaria y que Sara solo sería modelo de uno de los videos del cantante.

¿Qué pasó con Béele e Isabela Ladera?

Frente a la situación, Ladera compartió un fuerte mensaje en sus redes sociales, asegurando que solo “dos personas” tenían acceso al video y calificando su publicación como “una de las traiciones más crueles” que ha enfrentado. La modelo señaló que, mientras ha sido blanco de burlas y ataques, el verdadero responsable permanece en silencio: “No soy la primera ni la única. No soy la vergüenza de esta historia. La vergüenza recae sobre quien traicionó y yo sigo aquí, de pie con la frente en alto, por mí, por mi familia y por todas las mujeres que han sido víctimas de un narcisista”, expresó.

Por su parte, aunque Béele había optado hasta ahora por comunicados oficiales, en un directo con Westcol se refirió al tema: “Para que quieran acabar con mi paz mental es difícil, después de la primera funa uno es inmune. La mala intención de una persona es difícil, si yo sigo con mi vida, yo sigo con la mía”.