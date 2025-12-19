Cara, exesposa de Beéle le montó competencia al cantante, ¿de qué se trata?

Camila Rodríguez es el nombre de la joven exesposa del popular cantante Beéle, con quien tuvo dos hijos, pero su matrimonio se disolvería tras una infidelidad del cantante con Isabella Ladera, una modelo venezolana. Tras su separación, Camila ha aprovechado su plataforma para compartir aspectos de su vida personal, sus proyectos creativos y mensajes de empoderamiento, conectando de manera auténtica con su audiencia.

Su estilo de vida y su enfoque en el bienestar han resonado con muchas personas, convirtiéndola en una figura influyente en el mundo digital, su notable crecimiento en redes sociales, la ha llevado a construir una comunidad fiel de seguidores, que la suele defender de todo chisme o polémica que surja su alrededor. En varias ocasiones, Cara ha mostrado su talento con la música, tanto en antiguos videos donde se le ve junto al artista, como cuando fue su corista.

Razón por la que sus seguidores siempre le recordaron su gran talento y que en algún momento debía explotarlo, así que sin previo aviso, Cara anunció la llegada de su primera canción, titulada “Hubiera Sido Bello”. El sencillo llega acompañado del video, donde se le puede ver al lado de su sobrina, mientras que en sus redes, miles de personas la han felicitado por el gran paso.

Le puede interesar: Beele rompió el silencio y habló por primera vez tras la filtración de su video íntimo con Isabella Ladera

Al respecto, la influencer indico: “Familiaaaaaaa yaaaaa por finnnnn salió !! no puedo con la felicidad, hoy es el inicio de un camino muy lindo, “Hubiera Sido Bello” nació de mi historia y tu historia, quiero que cuando la escuches pienses en todo lo que viviste y hoy gracias a Dios estás aquí bien con salud y que no importa cualquier adversidad, siempre podrás! esas madres que viven en lucha a diario y son las más fuertes del mundo por sus hijos (...)“.

¿Por qué Cara Rodríguez asistió al concierto de Beéle en Bogotá?

El artista de 23 años hizo historia al convertirse en el primer colombiano en llenar siete fechas consecutivas en el Movistar Arena. Sus presentaciones estuvieron cargadas de emotividad, no solo por el logro profesional, sino también por la presencia de amigos y familiares, incluidos sus dos hijos, quienes subieron al escenario para compartir con él algunos momentos especiales.

Precisamente, la presencia de los pequeños fue el motivo por el que Cara asistió al evento. Así lo afirmó en una entrevista con el Canal RCN:“Esos días estuve compartiendo con todo el equipo, sobre todo porque una vez fui parte de ellos, entonces qué chimba poder vivir todas esas emociones. También fui una más del público, pero lo más importante es que estuve presente como mamá. En ese momento no era Cara, no era Camila, ni tampoco la ex de…; era la mamá de Ethan y Paolo. Él quería que sus hijos estuvieran y ellos estaban felices. Si te mostrara videos, ellos aplaudían y gritaban. A mí se me aguaron los ojos. Fue algo muy emocionante”.