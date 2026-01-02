“Tú hiciste con alguien lo que ibas a hacer conmigo”: WestCol le reveló a Aida que quería volver con ella

El 2026 empezó movido en la plataforma Kick, con una de las transmisiones más vistas que ha tenido en lo referente a Colombia, la realizada por Aida Victoria Merlano y WestCol, exnovios que se dijeron varias verdades sobre su relación, y de paso dejaron varios momentos que se viralizaron rápidamente.

Más de seis horas de transmisión en directo y más de 700.000 espectadores consiguió ‘West’ en su canal al llevar a la mujer con la que vivió varios momentos maravillosos, pero con quien terminó su idilio por una supuesta infidelidad que los dos aseguraron, no sucedió.

Dentro de las cosas que pasaron allí, destacan varias confesiones por parte de WestCol, quien le dio a conocer a Aida que tuvo la esperanza, sentimiento que se desvaneció luego que la costeña iniciara un nuevo idilio y tuviera un hijo.

“Yo siempre tuve una esperanza de algo, no me importó con quién estuviste, siempre tuve una esperanza y no me importaba lo que dijera la gente. Pero cuando nació la criatura todo se fue a la mierd*, ese día yo hice stream y todo; y de todos los acontecimientos de los últimos tiempos fue el que me dolió, porque tú hiciste con alguien lo que ibas a hacer conmigo”, le expresó Aida a ‘West’.

Aida le dedicó parte de su libro a WestCol

Previo a esta transmisión Aida lanzó su e-book, ‘Los amores de Victoria’, con un precio de $35.000. Un gran apartado de este libro fue dedicado a WestCol, mediante una carta que le tiene el corazón arrugado a miles de internautas: “El Rayo McQueen dejó de ser rojo y tú dejaste de ser tú: Yo soy menor que tú, pero te puedo dar cosas que ningún hombre te puede dar. Te puedo dar sueños, metas, inspiraciones... porque estoy lleno de eso. Yo tengo muchas ganas de hacer cosas grandes”, manifiesta Aida en el libro.

“Cuando me dijiste eso, tú pensabas que algún día ibas a lograr cosas gigantes. Yo, desde ese mismo instante, ya sabía que ibas a ser grande. Veía en tus ojos el hambre de conquistar imposibles, y quise hacerme a tu ladito para verte conseguirlos y celebrarte. Tus conquistas eran mi gasolina; en cada triunfo tuyo empezaba a sentirme capaz de ponerme varas más altas, pero no lo entendiste”, añadió.

“Todo lo que amabas de mí empezó a incomodarte cuando pasó por tu cabeza la idea de que alguien más podría amarlo también. Percibiste mi seguridad como una amenaza para la tuya, y por protegerte a ti, me anulé a mí. Quise tanto hacerte bien que, cuando te afectaba que yo brillara, me apagaba”, complementó.