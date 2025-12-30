Campanita le tomó ventaja al resto de ‘La Casa de los Famosos’ y ya se montó estrategia para ganar

Ya se van a completar seis meses desde que el costeño Andrés Altafulla se coronó como ganador de la segunda temporada de ‘La Casa de los Famosos’, formato que le dará inicio a su nueva entrega próximamente, en la que resalta el nombre de ‘Campanita’ en la lista de participantes, hombre que recientemente mostró una de las estrategias que montó para ganarse el concurso.

Al parecer, en esta edición se tuvieron en cuenta varios criterios para escoger a los participantes, entre ellos el impacto que estas figuras han tenido en otros concursos del canal Caracol. Un ejemplo de esto fue la elección directa de Juanse Laverde, quien pasó por La Voz Kids, y de Alexa Torres, creadora de contenido que impulsó su carrera al imitar a Fariana en Yo Me Llamo.

Que no se lo cuenten en la calle 📲🟢 >>> Melissa Gate, de ‘La casa de los famosos’, se sinceró sobre la condición que padece, “no siento el mundo como todos”

Dentro de esta línea están dos concursantes de ‘El Desafío’: ‘Beba’ Valerie de la Cruz, y Franck Stiward Luna, ‘Campanita’; y justamente este último ya está armando planes para llevarse los millones que ofrece la competencia, eso sí, aprovechando lo masivo de sus redes sociales.

Por medio de su cuenta de Instagram, donde acumula 697.000 seguidores, Franck dio a conocer el link para ser parte de su comunidad, en la que ya hay casi 6.000 miembros; allí su equipo de trabajo le irá contando a sus fans las estrategias a ejecutar en el momento de las votaciones, para que el superhumano avance lo más que pueda en el concurso.

Campanita Instagram: Campanita - Historia - 30/12/2025

¿Quiénes son los participantes confirmados de ‘La Casa de los Famosos 3′?

A ‘Campanita’ ‘Beba’, Torres y Laverde se le han sumado varias figuras del mundo del entretenimiento tales como: Nicolás Arrieta, Esteban Bernal, Luisa Cortina, Eidevin López, Lorena Altamirano, Maiker Smith, Yuli Ruiz, Manuela Gómez, Campanita, Johana Fadul, Marilyn Patiño, Alejandro Estrada y Renzo Meneses.

Adicionalmente, ‘Nuestra Tele’, confirmó el cuarteto de presentadores que se encargaran de llevar cada detalle a las pantallas de los colombianos, ya que optaron por mantener al ‘combo’ de la segunda entrega: Marcelo Cezán y Carla Giraldo en la emisión principal; y Karen Sevillano con Vicky Berrío para el ‘after show’.