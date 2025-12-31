Sebastián Caicedo confesó que rompió el celibato antes de su matrimonio, “tuvimos que pedirle perdón a Dios”

Sebastián Caicedo es un conocido actor colombiano, quien ha construido una carrera de más de 10 años, consolidándose como una figura destacada dentro de la industria del entretenimiento, siendo principalmente recordado por su participación en la telenovela ‘Nadie es eterno en el mundo’, pues fue allí, donde conoció a Carmen Villalobos con quien sostuvo una relación de 13 años que se consolidó en el año 2019 cuando se casaron. Sin embargo, para el año 2022 confirmaron su separación, momento que no fue para nada sencillo para ambos.
Luego de vivir una compleja etapa de depresión, Caicedo retomó varios de sus proyectos e incluso reforzó sus creencias asistiendo a una iglesia, donde conoció a Juliana Diez, quien con el paso de los meses se convirtió en su novia y tiempo más tarde en su esposa, pues la pareja se casó en Medellín el pasado 27 de diciembre del 2024.
Durante su noviazgo y en medio de una entrevista Caicedo confesó que estaban guardando celibato, ya que su unión es con propósito, donde primero está Dios, para aquel momento el actor sostuvo: “Es una relación con propósito, ahí es cuando te digo que estamos tratando de llevar una relación diferente, no basada en las emociones físicas del hombre si no queremos guardar”.
Sin embargo, hace pocas semanas el actor estuvo haciendo parte de la emisora ‘Bésame’, donde confesó que rompieron el celibato antes de su matrimonio, situación que no disfrutaron debido al ideal que ambos compartían para aquel momento: “Yo fui perro me metí con muchísimas mujeres, yo también tengo que reconocer que nosotros caímos ay, yo ya lo había contado (...) Nosotros tratamos de agradarle a Dios, pero caímos y después dijimos caímos para decir oye sabes qué no se sintió tan chévere porque sentíamos que le fuimos infiel y tuvimos que pedirle perdón a Dios y ahí nos guardamos hasta el matrimonio, pero no te imaginas después del matrimonio lo que se sintió y lo que se siente hoy al saber que estamos haciendo las cosas bien”, fueron las declaraciones expuestas por parte de Sebastián Caicedo.
¿Quién es la esposa de Sebastián Caicedo?
La esposa de Sebastián Caicedo, expareja de Carmen Villalobos, es Juliana Diez, una empresaria paisa, quien cuenta con un fructifero negocio de venta de ropa que ha tenido un crecimiento más que evidente, ya que está presente en diferentes ciudades de Colombia, bajo la marca ‘Navissi’. Sin dejar de lado que la mujer fue pieza clave para que el actor le diera paso a su marca de productos capilares, pues Juliana contaba con los conocimientos necesarios sobre esta.