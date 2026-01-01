Daniela Ospina mostró la tristeza que afronta al estar separada de su hija, ¿qué pasó?

Daniela Ospina es una colombiana que actualmente está radicada en Miami en compañía de su esposo Gabriel Coronel y sus dos hijos, Lorenzo y Salomé, conformando así la familia que siempre se soñó y siguiendo adelante con su propia empresa enfocada en conjuntos deportivos. Sin embargo, en los últimos días ha tenido que enfrentar la tristeza y por ende, el extrañar a uno de sus seres queridos ha estado más que presente.

Si bien, desde hace varios años la paisa está radicada en Estados Unidos, llevando a cabo nuevos proyectos, especialmente cuando de su marca se trata, esto no ha sido impedimento para que siga creciendo digitalmente y también convirtiéndose en una creadora de contenido compartiendo así varios detalles de su vida.

Sin duda, su pasada unión con James Rodríguez dio de que hablar en varias ocasiones y aunque ambos se encuentran en nuevas relaciones, lo cierto es que tienen un vínculo que siempre estará presente, como lo es su hija, Salomé, quien estaría sobre los 13 años de edad y quien reside con Daniela, sin embargo, al tratarse de fechas especiales y siendo lo correcto, la adolescente se divide para así poder compartir con ambos.

Durante la Navidad del 2025, Salomé estuvo compartiendo con Daniela y demás familiares, entre ellos su tío, David Ospina, primos, abuela, entre otros. Pero, días antes de Año Nuevo, la joven viajó para celebrar junto a su padre, James Rodríguez, y sus demás familiares, hecho que, por supuesto, deja una serie de emociones en su mamá, Daniela Ospina, al tener que estar separada de su hija de esta manera.

Tanto así que después de darle la bienvenida al 2026, no dudó en realizar una videollamada con Salomé y compartir una imagen de este respectivo encuentro, donde añadió: “Hay cosas… Y esta es de las más difíciles, te amo bebé”, fueron las declaraciones expuestas por parte de Daniela Ospina, evidenciando su tristeza al estar separada de Salomé durante estas fechas especiales para ella y para su familia.

Lo cierto es que la joven tardaría algunas semanas en regresar a Miami, pues aprovechando sus vacaciones escolares pasaría tiempo de calidad junto a su padre y el resto de su familia, ya que la mayor parte del año está junto a su mamá y su pareja, Gabriel Coronel.

¿Quién es la pareja de Daniela Ospina?

La pareja de Daniela Ospina es Gabriel Coronel, un actor, modelo y cantante venezolano. Se casaron por lo civil en Miami en agosto de 2022, manteniendo la noticia en privado por un tiempo. Recientemente, Gabriel le propuso matrimonio de nuevo en España para una boda religiosa que esperan celebrar en Colombia durante los próximos meses. Cabe resaltar que para completar esta unión y el sueño que ambos tenían llegó a sus vidas Lorenzo, quien tiene más de un año de vida, lo que trajo consigo la adquisición de su propia casa y también de poder seguir creciendo y apoyándose en los proyectos que aún tienen por cumplir.