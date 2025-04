Daniela Ospina, exesposa de James Rodríguez, confesó el impacto que tuvo convertirse en mamá y mencionó a sus padres

Daniela Ospina es una reconocida figura del entretenimiento, pues con el paso de los años ha logrado destacarse en diferentes disciplinas como el voleibol y desde su rol como creadora de contenido y empresaria. Además, la paisa dio de que hablar durante su matrimonio con James Rodríguez, padre de su hija, Salomé, y a quien le agradece por haber traído al mundo juntos a la menor. Actualmente, Daniela está casada con Gabriel Coronel, con quien cumplió nuevamente el sueño de tener un hijo y ahora Ospina confesó el impacto que tuvo el convertirse en mamá.

PUBLICIDAD

Le puede gustar: Daniela Ospina obtuvo su residencia en Estados Unidos y así lo presumió, ¿cuándo regresará a Colombia?

Durante más de cinco años Daniela estuvo casada con James y antes de que esto ocurriera ya había nacido su hija, Salomé, quien se convirtió en el gran amor del futbolista. Sin embargo, en medio de una serie de diferencias y rumores de separación, por fin se confirmó para el año 2017, tomando así caminos diferentes.

Pero a pesar de ello, Salomé siempre ha sido y será su mayor prioridad. La menor reside con Daniela en Miami y también con su pareja, Gabriel Coronel, y padre de su hijo, Lorenzo, pues luego de un buen tiempo de relación, la paisa aseguró que uno de sus anhelos era volver a convertirse en madre y por fin se hizo realidad.

Aunque el rol de las madres no es sencillo para ninguna, la satisfacción y el amor al final del día es lo más importante, pues Daniela aprovechó recientemente sus redes sociales para compartir una imagen de sus dos hijos, Salomé y Lorenzo en la que agregó: “Hijos míos. Desde pequeña, mis padres siempre me hablaron de ese amor inmenso y puro que sentían por mí. Recuerdo que mi mamá me decía: “Cuando tengas tus propios hijos, me vas a entender.”Y hoy no solo la entiendo… hoy lo vivo, lo siento y lo disfruto a con ustedes.

Han sido mi mayor impulso, mi motor diario. Me han retado como mujer a convertirme en mi mejor versión, y al mismo tiempo, con cada sonrisa me han dado la fuerza para lograrlo todo; por mí, pero sobre todo, por ustedes.

Ser madre ha sido, sin duda, lo más grande que me ha pasado en la vida. Es el reto más profundo que enfrento a diario, pero también el que más me llena el alma. Porque en este camino, he descubierto el amor más puro que existe", fueron las declaraciones que añadió Daniela Ospina.

PUBLICIDAD

¿Qué le pasó a Daniela Ospina en España?

Debido al auge que alcanzó James Rodríguez, Daniela Ospina se mudó a España para apoyarlo, sin embargo, no todo fue color de rosa e incluso la paisa aseguró que fue horrible, pues fue blanco de fuertes críticas donde la llamaron travesti y le decían que era horrible, incluso la empresaria sostuvo que no sabe como no padeció de depresión.