Amparo Grisales ‘madreó’ a los que utilizaron pólvora en diciembre, “las aves caen de su nido”

A pesar de las medidas que han tomado algunas alcaldías en Colombia, como la de Galán en Bogotá; el uso de pólvora en las fiestas de diciembre sigue latente, artefactos que al no ser manipulados de manera correcta llevan a muchas personas a tener quemaduras de gravedad, a lo que se le suma la afectación que provoca en algunas mascotas. Ante este panorama son muchas las personas que salen a mostrar su rechazo, dentro de ellas la ‘Diva de Colombia’, Amparo Grisales, quien literalmente ‘estalló’ en redes.

Con corte al 30 de diciembre, en la capital se contabilizaron 92 personas lesionadas por el uso de pólvora; 22 de ellos menores de edad y 70 mayores de 18 años, situaciones que se presentaron en casi todas las localidades de la ciudad, casos que fueron clasificados así:

Usaquén: cuatro casos.

Chapinero dos casos.

Santa Fe: seis casos.

San Cristóbal: nueve casos.

Usme: seis casos.

Tunjuelito: dos casos.

Bosa: nueve casos.

Kennedy: ocho casos.

Fontibón: tres casos.

Engativá: 14 casos.

Suba: 10 casos.

Teusaquillo: un caso.

Los Mártires: tres casos.

Antonio Nariño: un caso.

Puente Aranda. cuatro casos

Rafael Uribe Uribe: tres casos.

Ciudad Bolívar: siete casos.

A esta preocupante situación se le complementa el reporte del IDPYBA- Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal, realizado bajo la iniciativa ‘La Pólvora Explota mis Sentidos’, quienes, tras la recaudación de formularios hechos por la ciudadanía, dieron a conocer que más de 115 animales fueron afectados por la pólvora el 24 de diciembre.

De acuerdo con la información recopilada en el formulario, Suba, Kennedy y Engativá concentraron la mayor cantidad de casos, al sumar el 43 % de los reportes. Les siguieron Fontibón, Puente Aranda, Rafael Uribe, Bosa y Ciudad Bolívar, que en conjunto representaron el 31 %. En contraste, La Candelaria y Sumapaz registraron la menor incidencia.

Durante el 24, las afectaciones más frecuentes fueron el miedo o estrés causado por las explosiones, manifestado en sobresaltos, temblores y conductas de esconderse, con el 31 % de los casos. En segundo lugar, se ubicaron los intentos de huida o desorientación, con el 21 %, y en tercer puesto la contaminación del entorno del animal por residuos de pólvora, humo y basura, con el 18 %.

Este panorama tiene totalmente indignados a muchos ciudadanos, dentro de ellas Grisales, quien mediante de su cuenta de ‘X’, expresó: “¡Paren ya con la puta pólvora! Celebren con Amor. Los animales están estresados. Las aves se caen de sus nidos. ¿Qué les pasa!? FELIZ 2026 y más conciencia".