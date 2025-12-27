Sube a 81 el número de personas lesionadas con pólvora en Bogotá: estas son las localidades más afectadas

A 16 subió la cifra de personas lesionadas con pólvora durante las celebraciones de ‘Navidad 2025’ en Bogotá. En lo que lo que va del mes de diciembre ya son 81 el número de personas quemadas con pólvora o con fuegos pirotécnicos, con corte a las 4:00 p. m. de este viernes 26 de diciembre de 2025. Entre los afectados, 20 son menores de 18 años y 61 casos más fueron reportados en mayores de 18 años.

Por ello, se recuerda a la ciudadanía que la manipulación de estos artefactos por personas sin experiencia puede provocar lesiones graves como quemaduras, laceraciones o incluso amputaciones, dejando consecuencias físicas y psicológicas permanentes.

Del total de personas afectadas por elementos pirotécnicos, que llegan a 81 en la temporada, la mayor proporción de lesionados se registran en personas adultas con 61 casos; así como en niñas, niños y adolescentes con 20 casos. Así mismo, se detalla que dos de los menores afectados se encontraban en compañía de un adulto bajo el efecto del alcohol.

Durante la presente temporada, los casos se han presentado en las siguientes localidades:

Engativá: trece casos.

Bosa: ocho casos.

Suba: ocho casos.

Usme: seis casos.

San Cristóbal: siete casos.

Kennedy: seis casos.

Ciudad Bolívar: cinco casos.

Santa Fe: cinco casos.

Usaquén: cuatro casos.

Fontibón: tres casos.

Los Mártires: tres casos.

Chapinero: dos casos.

Tunjuelito: dos casos.

Puente Aranda: dos casos.

Teusaquillo: un caso.

Antonio Nariño: un caso.

Según el reporte, la mayoría de las personas lesionadas corresponde a población adulta, con 61 casos, mientras que 20 se registraron en menores de edad. Según reportes de la Secretaría Distrital de Salud (SDS), los lesiones registradas se encuentran en: