César Escola celebró dos décadas de estar sano tras una fuerte adicción

César Escola, el aclamado presentador y músico, está de celebración. Recientemente, conmemoró un hito trascendental en su vida: dos décadas de haber superado una fuerte adicción al cigarrillo. Esta noticia ha resonado profundamente entre sus seguidores, quienes han expresado su admiración y apoyo incondicional. La revelación llegó a través de una emotiva publicación en su cuenta de Instagram.

PUBLICIDAD

También puedes leer: Periodista fue atacada por una paloma mientras recomendaba a Bogotá como sitio turístico

César Escola supera adicción al tabaco, y sus seguidores lo felicitan

César Escola compartió una fotografía comparativa que lo muestra en el mismo lugar de Italia, con una diferencia de 35 años entre ambas imágenes. En la primera, de hace tres décadas y media, se le ve más joven y, lo más significativo, con un cigarrillo en la mano. La imagen actual lo muestra radiante, con una sonrisa genuina y, notablemente, sin rastro del hábito que lo ató por años.

En la descripción que acompaña la poderosa instantánea, César recalcó la importancia de este logro: “Mismo lugar, 35 años después! Y 20 años sin fumar!”. Estas palabras, cargadas de honestidad y triunfo personal, capturaron la atención de miles de usuarios, quienes no tardaron en reaccionar con mensajes de felicitación y admiración.

La caja de comentarios de su publicación se inundó de mensajes positivos. Sus seguidores, conmovidos por su valentía y determinación, le brindaron su respaldo absoluto. Frases como “Chévere que ya no fumando 👏👏👏👏 te ves regio” y “Gracias a Dios ya no fumas, disfruta tu vida” son solo una muestra del afecto y el respeto que el público siente por él. Este apoyo demuestra la conexión genuina que César Escola ha construido a lo largo de su carrera, convirtiéndose en un referente no solo en el ámbito artístico, sino también en el personal. La historia de César Escola es un poderoso recordatorio de que la superación de una adicción es posible.

También puedes leer: César Escola, de ‘Yo me llamo’, mostró su dolor ante el atentado contra Miguel Uribe

Su testimonio no solo celebra su victoria personal, sino que también sirve de inspiración para miles de personas que luchan contra hábitos destructivos. Al compartir su experiencia de forma pública, Escola se convierte en un faro de esperanza, demostrando que con disciplina, fuerza de voluntad y el apoyo adecuado, es posible transformar la vida y recuperar el bienestar. Sus 20 años libre de cigarrillo son una prueba fehaciente de que el compromiso con uno mismo rinde frutos invaluables.