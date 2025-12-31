Mónica Rodríguez criticó demoras y retenes por velocidad en la vía Bogotá - Girardot; “Dizque autopistas”

Como ya es tradicional en Colombia, en el fin de año se ejecuta el ‘Plan Éxodo’ más grande del calendario, lo que lleva a una enorme congestión vial en las salidas de las capitales principales del territorio nacional; en el caso de Bogotá, la mayor congestión se presenta en la Autopista Sur. Justamente la periodista Mónica Rodríguez, realizó una denuncia que le suma más inconvenientes a esta problemática, los eternos trayectos en la Vía Girardot, no solo por la afluencia vehicular, también por los límites de velocidad.

El pasado mes de abril, se habilitó por completo los 130 kilómetros de la vía Bogotá - Girardot, tras cuatro años de obras que llevaron a que los trayectos hasta municipios como Melgar se llegasen a tardar hasta siete horas; pero, aunque este trayecto ya tiene sus carriles completamente habilitados, muchos usuarios aseguran que las cámaras de velocidad y los constantes retenes le suman tiempo a los recorridos que no deberían superar las tres horas.

Que no se lo cuenten en la calle 🟢📲 >>> “Estamos llevados”: Mónica Rodríguez mostró su indignación ante despidos masivos en cadena radial

Muestra de esta fue la denuncia que hizo Rodríguez por medio de su cuenta de ‘X´, plataforma en la que acumula 1,2 millones de seguidores en la que expresó: “6 horas entre Bogotá y Girardot, saliendo 5:00 am. Una vía hasta de 3 carriles. Límites de velocidad 30, 50, 60 km/h. Dizque “autopistas”, fueron las palabras de ‘Moni’ que desataron un gran debate.

“¿6 horas? Le fue bien", “Cámaras de Seguridad’ cada 500 metros. Extorsión a como de lugar“, ”Es mejor viajar cuando no viaja la chusma", “Esa via tiene tramos buenos, pero en toda Colombia no hay un solo kilometro de “autopista” que cumpla con todos los estandares internacionales“, ”as carreteras deberían invitar a viajar, no a recaudar. El negocio de las fotomultas está matando el placer de viajar en Colombia“, ”La política de movilidad en Colombia es sacarle plata a la gente a punta de comparendos“, y ”Porque lo que importa es el recaudo. Si pudieran multar por bajar las ventanas, también lo harían“, fueron algunas de las reacciones a la denuncia de la paisa.