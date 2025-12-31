Plan Éxodo en Bogotá: Caos vial en la Autopista Sur y Vía al Llano este 31 de diciembre

La capital colombiana vive una de las jornadas de movilidad más intensas del año. Desde las primeras horas de este miércoles 31 de diciembre de 2025, miles de familias han iniciado su viaje para celebrar el Fin de Año, activando un Plan Éxodo que ya presenta puntos críticos de congestión en las principales arterias de salida hacia el sur y el oriente del país.

Le puede interesar: Fiscalía ratifica escrito de acusación contra los presuntos asesinos de Jaime Moreno

La Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) ha reportado que, aunque el flujo es constante, la masiva afluencia de vehículos particulares y de transporte intermunicipal está poniendo a prueba la paciencia de los conductores.

Reporte de movilidad: ¿Dónde están los trancones?

Según el último corte de las autoridades (5:59 a. m.), el panorama vial se divide entre corredores con flujo lento y rutas que, sorpresivamente, mantienen la normalidad.

Puntos con alta congestión:

Autopista Sur: El tramo más crítico se registra desde el sector de La Sevillana (Avenida Boyacá) hasta la famosa ‘Y’ de Sibaté . Los viajeros que se dirigen hacia el Tolima, Huila y el sur del país deben armarse de paciencia.

El tramo más crítico se registra desde el sector de hasta la famosa . Los viajeros que se dirigen hacia el Tolima, Huila y el sur del país deben armarse de paciencia. Vía Bogotá-Villavicencio: El flujo vehicular es intenso en la salida por Usme, afectando también la Avenida Boyacá en este sector.

El flujo vehicular es intenso en la salida por Usme, afectando también la Avenida Boyacá en este sector. Avenida Calle 80: Se reportan retrasos significativos para quienes buscan los municipios de la sabana occidente y la ruta hacia Medellín.

Vías con flujo normal (Rutas recomendadas): Para quienes aún no han salido de casa, estos corredores presentan, por ahora, un tránsito fluido:

Autopista Norte y Carrera Séptima (hacia Boyacá y Santanderes).

Vía Suba-Cota y Vía a La Calera.

Vía Bogotá-Choachí.

Avenida Centenario (Calle 13).

Despliegue masivo: 200 agentes controlan las salidas

Para mitigar el impacto del tráfico en este cierre de año, el Distrito ha reforzado el Plan Navidad con un contingente de 200 unidades en vía. Este equipo está conformado por Agentes Civiles de Tránsito, la Policía de Tránsito y el Grupo Guía, quienes están distribuidos en los nueve corredores estratégicos de la ciudad.

El operativo no solo se limita al control de velocidad; las autoridades están realizando monitoreo en tiempo real a través del Centro de Gestión de Tránsito y ajustando la semaforización para priorizar los flujos de salida. Además, se han intensificado los controles contra el mal parqueo en zonas aledañas a las terminales de transporte, un factor que suele agravar los embotellamientos.

Recomendaciones para los viajeros

Si planea salir de Bogotá durante la tarde de este miércoles, tenga en cuenta:

Revisar el estado mecánico: Evite varadas que generen más retrasos. Consultar apps de navegación: Waze y Google Maps son aliados clave para detectar bloqueos de último minuto. Respetar las normas: La presencia de agentes será permanente para garantizar que el regreso a casa sea seguro y sin fatalidades.

Bogotá espera que durante este 31 de diciembre se movilicen vehículos hacia departamentos como Meta, Huila, Antioquia y los Santanderes, consolidando una de las mayores operaciones de transporte del 2025.