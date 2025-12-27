Lo que se sabe del atentado contra la policía en Cali: dos personas resultaron heridas por artefacto explosivo

En la noche de este viernes 26 de diciembre, un fuerte atentado contra la policía ocurrió en la ciudad de Cali, en el sector conocido como La Casona, al oriente de la ciudad. Todo parece indicar que los criminales lanzaron una granada de fragmentación contra una patrulla.

Hasta el momento, hay dos personas gravemente heridas, entre las que se encuentra un taxista que pasaba por el lugar al momento de la detonación.

En el momento, hace presencia Policía Nacional por medio de investigadores de la Sijín. Las autoridades activaron un plan candado para lograr rápidamente con los responsables del atentado. Por el momento no se registran muertos.

Al respecto, Gerardo Mendoza Castrillón, personero de Cali, lamentó lo sucedido.

“Según la información preliminar, sujetos lanzaron un artefacto explosivo, dejando como saldo varias personas lesionadas con heridas leves. Expresamos nuestra solidaridad con las personas afectadas y sus familias, y hacemos un llamado a las autoridades para que se esclarezcan los hechos y se garantice la protección de la vida y la seguridad de la ciudadanía”, dijo el funcionario.

Por el momento, no se conoce con exactitud qué grupo armado está detrás del atentado, pero las primeras hipótesis indicarían que se trataría de disidencias de las Farc.

El hecho generó consternación ya que actualmente en la ciudad de Cali se desarrolla la reconocida feria.

Es importante señalar que tanto disidencias como el ELN declararon un cese al fuego por las festividades navideñas, por lo que retomaran los ataques armados la primera semana de enero de 2026.