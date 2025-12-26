Expresentadora de Noticias Caracol se alejó de las pantallas para dedicarse a la meditación: atravesó tres enfermedades

Caracol sin duda ha sido el espacio en donde figuras del periodismo se han dado a conocer, una de ellas fue Viviana Alexandra Dávila, periodista, presentadora de televisión y modelo colombiana nacida en Cali. Antes de su carrera en los medios, participó en el Concurso Nacional de Belleza de Colombia en 2014, representando a Bogotá.

En Noticias Caracol, se hizo conocida por su trabajo en la sección de entretenimiento,Show Caracol, a la que ingresó en 2015. Con el tiempo, exploró otras áreas del informativo, llegando a presentar la sección de tecnología Desenrédese y la sección internacional El Mundo Hoy. Sin embargo, Viviana Dávila se alejó de la televisión y el periodismo hace algún tiempo, atribuyéndolo al agotamiento y la ansiedad.

Por medio de sus redes sociales, donde acumula más de 70 mil seguidores, compartió un video en el que recuerda su paso por la televisión, pero también lo que la llevó alejar y vivir una vida de la mano de la meditación y el yoga: “Durante años trabajé como periodista y presentadora de televisión. Tras el agotamiento, tuve que profundizar en mi ansiedad crónica, endometriosis y síndrome de ovario poliquístico”, indicó, mostrando las cicatrices causadas por esto.

Tras casi 5 años de despedirse del entretenimiento, Dávila señala que he creado una vida más sencilla y presente junto al mar y que tiene como objetivo apoyar a otras mujeres en su propio camino de regreso a sí mismas. La modelo, ahora luce una cabellera crespa y rubia, y la mayoría de su contenido es en inglés, claramente enfocado en la meditación y su vida frente al mar.

Una de las preguntas que surgió en el video, es que cómo podía vivir sin trabajar, a lo que Dávila explicó: “Me causa curiosidad que pienses que no trabajo. En redes solo ves un 30% de lo que hay detrás.No fue sencillo: no vengo de una familia millonaria, hice un plan, aprendí habilidades nuevas (marketing, edición, estrategia digital), mejoré mi inglés, practiqué yoga desde YouTube, fui inmigrante en Nueva York y me arriesgué a pensar distinto.”