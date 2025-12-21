Importante figura del canal Caracol estuvo hospitalizada por molestia que inicio en la cabeza: ¿qué le paso?

Amparo Pérez, una experimentada periodista con una notable trayectoria en medios colombianos, fue la figura que anteriormente ocupó el cargo de Defensora del Televidente de Caracol Televisión antes de que lo asumiera Consuelo Cepeda. Durante su gestión, Amparo Pérez se destacó por su rigor profesional y su compromiso con la ética periodística, ejerciendo un rol clave como intermediaria entre la audiencia y la programación del canal.

A través de su espacio dedicado,“El Televidente está al Aire”, recibía y analizaba las quejas y comentarios del público sobre la calidad, imparcialidad y pertinencia de los contenidos emitidos. Su trabajo fue crucial para generar una cultura de diálogo y autorregulación dentro del canal, pero recientemente la comunicadora pasó por una delicada situación de salud.

Durante la transmisión del día sábado de ‘La Red’, revelaron que la periodista estuvo hospitalizada 8 días: “Todo comenzó con una picazón en la cabeza que inicialmente confundió con una picadura de zancudo, pero el malestar fue avanzando y el dolor se extendió al oído, el cuello y la clavícula, hasta que los médicos le diagnosticaron la enfermedad que la mantuvo en la clínica”, indicaron.

La defensora del televidente de Caracol Televisión fue diagnosticada con herpes zóster, conocido comúnmente como culebrilla, lo que le causó los dolores intensos. La comunicadora de 69 años tuvo que recibir cerca de 40 inyecciones en distintas partes del cuerpo, como brazos, cuello e incluso los oídos y ahora por fortuna, hoy ya se encuentra en casa, en proceso de recuperación, comunicaron.

¿Qué es el herpes zóster y cómo se manifiesta?

El herpes zóster, comúnmente conocido como culebrilla, es una enfermedad viral que se caracteriza por una erupción cutánea dolorosa. Es causado por el virus de la varicela-zóster (VVZ), el mismo virus que provoca la varicela. Después de que una persona se recupera de la varicela, el VVZ no desaparece; permanece latente (inactivo) en las células nerviosas del cuerpo.

Años después, el virus puede reactivarse debido a factores como el estrés, el envejecimiento o un sistema inmunitario debilitado, causando el herpes zóster. Los síntomas iniciales incluyen dolor, ardor, hormigueo o picazón en un área del cuerpo, seguidos por la aparición de un sarpullido de ampollas llenas de líquido que generalmente se presenta en una sola franja, a menudo alrededor del torso o la cara, siguiendo el camino del nervio afectado.