“Me dolió que se metiera con mi música”, Yeison Jiménez se refirió a los comentarios que recibió de Amparo Grisales

Diva Jessurum, periodista y presentadora es desde hace varios años quien hace parte de varias de importantes producciones del canal Caracol, es, estando detrás de ‘Se dice de mí’, ‘Expediente final’ e incluso en algunas ocasiones ha presentado ‘Show Caracol’, sección de entretenimiento del informativo.

‘Se dice de mí’ ha logrado marcar la diferencia durante los fines de semana,dando a conocer la vida de diferentes figuras del entretenimiento tanto nacionales como internacionales,lo que ha llevado a los televidentes a conocer más allá a diferentes personalidades y por ende, no perderse ni un solo capítulo cada sábado por Caracol Televisión.

El turno del sábado 20 de diciembre fue del cantante popular, Yeison Jiménez, quien abrió su corazón frente a varios aspectos de su carrera pero también de su vida personal. En un espacio del programa, Jiménez recordó el altercado que tuvo con la Diva de la televisión, Amparo Grisales, según él sin ninguna causa justificada.

Todo se dio a inicios de 2025, cuando Caracol estaba trasmitiendo una vez más’Yo Me Llamo’, pero el tercer jurado era Rey Ruíz. En una de las audiciones llegó un imitador del artista y al recibir los comentarios del jurado, Amparo mencionó:“Qué letra tan maluca, no es culpa tuya, la compuso él. Eso le gusta a él, decir si estoy facturando, si estoy teniendo éxito, si soy el más teso, si soy el mejor, si soy el más bonito”,refiriéndose al cantante original.

Le puede interesar: Imitador de ‘Yo Me Llamo’ reveló que atentó con la vida de su padre y las adicciones con la droga que atravesó

En aquel momento, Yeison no se quedó callado y durante un concierto en Villeta le respondió y en entrevistas posteriores también: "Hoy la voy a respetar una vez más. Estoy en Villeta con toda esta gente chusma que usted dice, con toda esa gente agropecuaria que usted dice. Te voy a enseñar algo, a mis 33 años tengo algo que tu nunca tuviste: Éxitos musicales. Y esta gente de pueblo como usted le llama, esta gente agropecuaria, es igual que yo”.

¿Qué dijo Yeison Jiménez sobre Amparo Grisales en ‘Se dice de mi’?

En primer lugar, Yeison indicó que trato de aguantar lo más que pudo en responder, debido a su paso por el reality como jurado y el buen trato que había recibido en ese momento por parte del canal y el equipo. No obstante, al recibir contantes ataques tuvo que responder:

“Fue el tatequieto, no más. Me dolió mucho que se metiera con mi música, con mi trabajo, con mi proyecto, con lo que yo he hecho a pulso, con lo que me da la comida", expresó. Mientras que sus familiares, narraron como vivió el momento, hasta el punto que ellos también le aconsejaron responderle.