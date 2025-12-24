“Tuve que ir al psiquiatra”: Cony Camelo reveló que recibió amenazas de muerte tras su paso por MasterChef

La bogotana Cony Camelo es una de las actrices más reconocidas en Colombia, entre otras cosas con papeles icónicos en la TV como el de ‘Hilda’ en ‘Los Reyes’, a lo que se le suma su participación en la sexta temporada de MasterChef Celebrity, en la que generó amores y odios en la audiencia. Tras esta etapa en su carrera,, la mujer de 48 años de edad reveló en una reciente entrevista las delicadas afectaciones en su salud que le dejaron las fuertes críticas que recibía.

A pesar que con su talento frente a los fogones logró llegar hasta el ‘Top 9′ de este concurso culinario, sus visiones y lineamientos políticos, -que no demostraba en el programa-, la llevaron a acumular una gran cantidad de detractores, quienes capítulo a capítulo aprovechaban cualquier acción de la actriz para lanzarle improperios mediante las redes sociales.

Que no se lo cuenten en la calle 🟢📲>>> Cony Camelo se cansó de que Petro haga declaraciones sobre la espada de Bolívar: “Suelte ese amuleto”

Tras esta situación, y al estar alejada de las redes durante varios meses, Cony decidió desahogarse en entrevista con Vibra.fm, en la que le lanzó varias críticas a la producción de RCN; además de hablar de los duros procesos que enfrentó para recuperar las afectaciones que sufrió en su salud mental por delicadas situaciones como las amenazas.

“Me daba mucha ansiedad salir a la calle. El hate de MasterChef fue inigualable de psiquiatra; hasta amenazas de muerte recibí. Allí la gente se entera solo del 10% de lo que en realidad sucede. (...) La gente le cree a la televisión y eso es muy peligroso; me arrepentí muchísimo de participar”, afirmó Camelo.

“Muchos de mis compañeros no decían nada de lo que pensaban y les tocaba mentir. (...) Yo cerré todas las opiniones porque me asusté. (...) Me decían petrista, ladrona y yo no tenía nada que ver con la trampa. (...) Viví encerrada todo el año pasado, me tocó ir al psiquiatra porque me daba mucha ansiedad salir a la calle; y me daba miedo de lo que le pudieran hacer a mis papás”, añadió.