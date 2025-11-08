Locutoras de Vibra fueron víctimas de reprochable acto de acoso por sus escotes; “te educaremos hombre promedio”

La emisora Vibra es una de las más sintonizadas en Bogotá, caracterizada por mezclar sus espacios musicales con programas en los que está presente el humor con los temas de actualidad, dentro de los que destaca ‘Vibra en las Mañanas’. Justamente las voces femeninas de este formato fueron víctimas de un reprochable acto de acoso mientras hacían sus labores; a lo que ellas respondieron con gran categoría.

Este programa radial, transmitido de lunes a viernes de 6:00 a.m a 10:00 a.m; ha adquirido una gran popularidad no solo en su dial, también en sus redes sociales; especialmente Tiktok, plataforma en la que contantemente se viralizan videos de sus talentos: Carlos Vargas, David Rodríguez, Christian Granados, Karen Vinasco, y su nueva locutora, la creadora de contenido, Alejandra Villeta.

Que no se lo cuenten en la calle 📲🟢 >>> Ella es la joven presentadora de Noticias Caracol que se roba suspiros en redes sociales

Justamente en una de su más reciente transmisión, y mientras hablaban de un acto de manoseo del que fue víctima la presidente de México, Claudia Sheinbaum; Villeta y Vinasco fueron atacadas por un internauta que les comentó:“Hablas de acoso y con ese escote. Sea coherente. Da pereza”.

Tras estas palabras, las dos mujeres aprovecharon sus micrófonos para contestar al ataque:“A mí me encanta porque cuando los hombres nos dan la oportunidad con sus comentarios machistas y piensan que nosotras nos vamos a sentir destruidas; en realidad nos dan la oportunidad de dar un debate con el que te educaremos hombre promedio”, expresó Villeta.

“A partir de mañana nos vamos a venir con cuello tortuga para hablar sobre temas como la violencia que tú mismo ejerces. Se supone que porque nos vinimos con esta ropa que nos encanta y con la que nos sentimos bien, somos sujeto de acoso. ¿Será que si me pongo esta cobija encima, el señor me puede no acosar?“, complementó Vinasco.