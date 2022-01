Con un mensaje de Año Nuevo, la periodista de Blu Radio y Caracol Noticias, Camila Zuluaga, reveló que está esperando un bebé.

La periodista, que también fue actriz de la reconocida novela ‘Padres e Hijos’ comentó que estaba indecisa sobre si compartir o no con sus seguidores la noticia de que está embarazada.

Finalmente, la comunicadora comentó que decidió subir las fotografías y deseó un feliz Año Nuevo a sus seguidores en las redes sociales.

Aunque Zuluaga no comentó directamente que está embarazada, sí dejó ver su nueva figura que expone que estaría en embarazo, además de poner sus manos sobre su vientre. Esto indica, entonces, que la periodista es de las figuras reconocidas de Colombia que terminó el año en medio de la dulce espera.

Periodista Camila Zuluaga sorprendió mostrando que está embarazada

“He pensado mucho si compartir o no este “foto estudio” que resume muy bien lo que me deja el 2021 y lo que me depara el 2022. Sin embargo, no encuentro mejor forma para ilustrar mis deseos para Uds en este año que comienza. ¡Feliz 2022!”, escribió la periodista en su cuenta de Instagram, acompañando con las fotos.

Jorge Alfredo Vargas, Camila Chaín y Juanita Gómez fueron de las personas que dejaron buenos comentarios en la publicación de la revelación, que quedó inundada de buenas reacciones.

Cabe mencionar que la periodista siempre ha tenido una figura muy delgada, pues lleva una dieta a base de vegetales y sin carne ni lácteos. Esto como detalle para acotar que el vientre en donde está creciendo su bebé actualmente se ha hecho más evidente, como muestran las fotos.

A continuación puede ver las fotos publicadas por la periodista en donde hace la revelación: