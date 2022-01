La locutora Camila Zuluaga, ¡embarazada!

A través de una publicación en su Instagram, la politóloga, que se ha desempeñado más que todo en el ámbito periodístido, dio a compartir la buena nueva.

Zuluaga hace unos años, llegó también a la televisión, presentando en el noticiero de Caracol TV la sección ‘Código Caracol’.

El mensaje con el que acompañó la publicación, aunque no asegura expresamente su embarazo dice: He pensado mucho si compartir o no este “foto estudio” que resume muy bien lo que me deja el 2021 y lo que me depara el 2022. Sin embargo, no encuentro mejor forma para ilustrar mis deseos para ustedes en este año que comienza ¡Feliz 2022!

Lo del bebé en camino sólo puede comprobarse al ver las fotografías, en las que se la ve parada de lado en uno de los rincones de su hogar, y se hace muy visible bien la forma de su abdomen en crecimiento.

Con la noticia, Zuluaga se une a las personalidades que tendrán hijos en este 2022, de las que también hacen parte: Adriana Lucía, Greeicy Rendón, Karin Jiménez y Evaluna Montaner.