Gera Ponce, esposa de Luis Díaz mostró por primera vez su embarazo, ¿será niño?

Luis Fernando Díaz, conocido futbolísticamente como “Lucho” Díaz, es un extremo colombiano que se ha consolidado como una de las figuras más destacadas del fútbol mundial. Nacido en Barrancas, La Guajira, su meteórica carrera lo llevó desde el fútbol colombiano, pasando por el Junior de Barranquilla, donde ganó varios títulos y desde enero de julio del 2025, es una pieza fundamental del Bayern de Múnich.

En cuanto a su vida personal, este año se casó con Geraldine Ponce, con quien tiene una relación desde en el año 2016, cuando Lucho debutó en Junior de Barranquilla a sus 19 años de edad, mientras que ella tenía 17. Ambos se conocían desde antes, pero en aquel momento decidieron oficializar la relación y para el año 2021 nació su primera hija, Roma.

Luego de haber recibido la llegada de Roma, en el año 2024, la pareja le dio la bienvenida a Charlotte, su segunda bebé. En cuanto a su boda, desde el año 2023 la pareja estaba comprometida, cuando Díaz finalmente decidió proponerle matrimonio a Ponce. Ahora la feliz pareja celebra le llegada del tercer heredero de la familia Díaz, por lo que Gera compartió en una imagen luciendo con orgullo su panza.

La imagen, capturada dentro de un avión privado, en ella, esta acariciando su vientre y acompañó la publicación con un corazón azul. A partir de este emoji, se empezó a especular entre los internautas sobre la posibilidad de que la pareja esté esperando un niño. De hecho, antes de que anunciaran el embarazo, miles de personas ya lo habían especulado y las publicaciones de Gera se habían llenado de comentarios en donde le preguntaban si estaba embarazada.

¿Cómo hicieron pública la noticia de su embarazo Lucho Díaz y Gera Ponce?

El guajiro no perdió la oportunidad para hacer una celebración dedicada a su familia, especialmente a su esposa y el bebé que viene en camino, al ponerse el balón en su abdomen y chuparse el dedo como un bebé el pasado domingo 21 de diciembre, durante uno de sus compromisos con el equipo alemán.

Minutos más tarde, Geraldine Ponce confirmó a través de su cuenta de Instagram que está embarazada y le agradeció a Dios por las bendiciones que han recibido todo este año:

“Gracias Dios mío por todas tus bendiciones, por un año lleno de amor y nuevos comienzos y por nuestro hijo, el regalo más grande que viene en camino a completar nuestro hogar”, escribió Geraldine Ponce, la esposa de Luis Díaz, en las historias de su cuenta de Instagram.