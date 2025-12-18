Silvestre Dangond fue hasta Alemania para visitar a Luis Díaz: así fue su rencuentro

Luis Díaz atraviesa uno de los momentos más altos de su carrera y no solo por lo que representa dentro de la cancha. El delantero guajiro se ha consolidado como el futbolista colombiano más destacado de la actualidad, figura indiscutida de la Selección Colombia y pieza clave en el Bayern Múnich, donde su talento y desequilibrio lo mantienen como uno de los jugadores más influyentes del equipo alemán.

De cara al Mundial de 2026, es una de las grandes apuestas del técnico Néstor Lorenzo, en un grupo exigente en el que Colombia se medirá a Uzbekistán, Portugal y el ganador de uno de los repechajes.

El presente de Díaz es la continuidad de una historia construida con trabajo y constancia. Antes de llegar a Alemania, dejó una huella profunda en el Liverpool de Inglaterra, club con el que alcanzó uno de los sueños más grandes de cualquier futbolista: levantar la Premier League. Su paso por Anfield lo consolidó en la élite del fútbol mundial y lo posicionó como referente del ataque colombiano a nivel internacional.

Ese liderazgo también se reflejó en la Copa América 2024, disputada en Estados Unidos, donde fue una de las figuras de la Tricolor en un torneo que devolvió la ilusión a los hinchas. Colombia llegó hasta la final y, aunque el título se escapó tras la derrota ante Argentina, la actuación del equipo y de Díaz reafirmó el buen momento del fútbol colombiano.

Fuera del campo, Luis Díaz también vive un capítulo especial. Este año contrajo matrimonio con Geraldine Ponce, madre de sus hijas y compañera desde los inicios de su carrera, incluso desde aquellos primeros pasos cuando dejó Barrancas para buscar un lugar en el Barranquilla FC. La celebración reunió a familiares, amigos y figuras de la música, entre ellos Silvestre Dangond, uno de los artistas más importantes del vallenato actual.

La relación entre el cantante y el futbolista va más allá de un encuentro casual. Unidos por la pasión por el fútbol, la música y sus raíces guajiras, ambos volvieron a ser noticia tras reencontrarse en Europa. Dangond compartió en redes sociales imágenes del momento junto a Díaz, acompañadas de un mensaje que rápidamente se volvió viral: “En cualquier país, en cualquier lugar. Viva Colombia, viva La Guajira, viva Barrancas, viva Urumita”.

El encuentro se dio en el campo de entrenamiento del Bayern Múnich, en plena temporada europea, cuando el fútbol no se detiene pese a las fiestas de fin de año. Allí, Silvestre recibió una camiseta firmada por Lucho Díaz, un gesto que simbolizó el respeto y el cariño entre dos referentes colombianos que hoy triunfan lejos de casa, pero que siguen llevando sus raíces por delante, demostrando que el talento colombiano brilla dentro y fuera del país.