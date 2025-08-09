Roma hija mayor de Lucho Díaz demostró el sabor costeño que lleva en la sangre junto a su abuela

Tras varios meses de incertidumbre,Luis Díaz se despidió del Liverpool, club con el que se convirtió en campeón de la Liga Premier de Inglaterray donde por tres años fue uno de los jugadores claves del prestigioso equipo. Ahora, el futuro del querido jugador aterrizó en territorio alemán, en donde ya fue presentado por Bayern Múnich.

Díaz firmó por cuatro temporadas con el “Gigante de Baviera” y recibirá un salario anual de14 millones de euros, lo que equivale a aproximadamente 67 mil millones de pesos colombianos al año.Esta suma convertida a pesos es un suelto estrafalario que sin duda motivó al guajiro a llegar al club alemán.

Pero Díaz no llegó solo, por supuesto se fue acompañado de su esposa Gera Ponce y sus dos pequeñas Roma y Charlotte. También se suma su suegra, Tatiana Ponce, a quien se le ha visto acompañando a su hija y sus nietas mientras se adaptan a su nueva vida en Alemania.

Cabe resaltar, que en varios ocasiones se ha visto que Lucho y Gera mantiene un relación bastante cercana con sus padres y hermanos. Para la luna de miel de su matrimonio que se celebró a mediados del mes de junio, no solo se le vio junto a su esposa, sino que en el viaje también estuvieron presentes sus padres e incluso su hermano.

Roma Díaz demostró el sabor que heredó de sus padres

La pequeña Roma es la hija mayor del futbolista, que nació en el año 2022 y actualmente tiene 3 años, mientras que su hermanita Charlotte nació en el 2024. Ambas niñas siempre están acompañando en los compromisos a su padre, pero otra persona encargada de ellas es Tatiana Ponce, suegra de Díaz.

Tatiana suele compartir videos junto a sus dos pequeñas nietas, en las que aparece bailando con ellas. Esta vez, se sumó al popular tren de la canción “Ba Ba Bad”, en el video se ve a Roma bailando la canción e incluso cantándola. Los comentarios se llenaron de halagos hacia la pequeña, diciendo que era igualita a su papá y que porta todo el flow costeño.