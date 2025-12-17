Figura de Noticias Caracol generó risas ante beso a la que sería su pareja en medio de transmisión en vivo

Noticias Caracol es el principal informativo de Caracol Televisión que a diario cuenta con más de tres emisiones y en cada una de ellas se encarga de abordar las principales situaciones que se viven en el país, con el fin de brindar un amplio panorama a los televidentes sobre diferentes temas.

Le puede gustar: Marbelle aprovechó la Navidad para componer canción para Gustavo Petro y Verónica Alcocer

Las situaciones inesperadas terminan estando a la orden del día en algunas de las emisiones, donde los periodistas y presentadores no terminan siendo las protagonistas. Tanto así que recientemente una de las figuras de Noticias Caracol dio de que hablar, luego de que intentara darle un beso a su pareja, mientras que uno de los presentadores se encontraba transmitiendo en vivo. Ante el hecho, la reacción de sorpresa por parte del hombre fue más que evidente, quedándose pasmada mirando a las cámaras, hecho que no pasó desapercibido en las redes sociales y que con el paso de las horas fue viral.

¿Quién es el periodista que renunció a Noticias Caracol?

Se trata de Andrés Montoya, quien durante varios años ha hecho parte del informativo. En un primer momento, siendo parte de la sede regional en Medellín, para posteriormente llegar a la capital colombiana y seguir mostrando su talento durante la primera emisión de Noticias Caracol en compañía de Alejandra Giraldo y Daniela Pachón.

Sin embargo, Montoya, luego de varios años dentro del noticiero, confirmó su salida a través de un emotivo mensaje por medio de sus redes sociales, donde aseguró “En la vida, hay señales, hay llamados, hay cambios. ¡Por nuevos caminos y conquistas! Gratitud, con Dios, con mi familia, con ese gran equipo de Noticias Caracol y Caracol Televisión que fue mi empresa y, por supuesto, con todos ustedes que han asistido, de cerca y con tanta generosidad, a mi proceso durante estos años. Cierro un ciclo.

Agradeciendo por todo lo vivido y aprendido. Dejemos que la vida hable con el tiempo, para que nos volvamos a encontrar, a ver, a escuchar, a sentir, con nuevas historias, conversaciones, personajes, relatos, que sigan sumando a esta construcción de valor que hacemos desde el periodismo, por vocación, en esta sociedad colombiana, latinoamericana y del resto del mundo, que tanto lo necesita. ¡Siempre les diré, feliz vida y gracias!“, fueron las declaraciones expuestas por parte de Andrés Montoya, de Noticias Caracol.