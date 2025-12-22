Gabriela Isler confirmó el motivo de su ruptura con Mauro Urquijo y presentó a su nuevo novio

Mauro Urquijo es un famoso actor quien se dio a conocer en algunas producciones tales como ‘Pasión de gavilanes’, ‘Doña Bella’, ‘La mujer en el espejo’. Sin embargo, debido a un grave problema de salud el manizaleño tuvo que abandonar las pantallas y luego de varias terapias ha estado dedicado a otros proyectos, pero su deseo por seguir en la actuación sigue más que intacto.

Urquijo más allá de sus problemas de salud también ha dado de que hablar por su relación con Gabriela Isler, con quien ha generado polémica debido a sus ires y venires como pareja, pues incluso en una ocasión Isler sostuvo que el actor había desaparecido de su vida sin dejar rastro, pero semanas más tarde retomaron su relación.

Si bien, la ahora expareja se mostró feliz en varias ocasiones y entre sus planes estaba tener una familia, lo cierto es que esto llegó a su fin, pues recientemente Isler estuvo haciendo parte de ‘La Red’, donde confirmó su ruptura con Mauro Urquijo y de paso dio a conocer a su nueva pareja con la que llevaría poco tiempo de relación:

“La relación se fue deteriorando en el sentido de que ya nos compartíamos y no teníamos esa comunicación de pareja, hace poquitos meses estuvo con él. Cuando en una relación de pareja ya no hay sexualidad, no hay nada que hacer, porque para mí lo más importante en una relación a parte de la confianza, el cariño, el estar juntos y compartir, es la sexualidad. Si tú mantienes una sexualidad activa con tu pareja pasen los años que pasen eso mantiene firme la relación (…)

No es cacho, ni es mozo de nada, porque yo con Mauro la relación se acabó y hace poco comencé con esta persona, nos conocimos en el gimnasio y ahí empezó ese feeling entre los dos y todo eso. Les presento a mi novio, Rafael Moreno, un abogado es nacido en Leticia, Amazonas”, fueron las declaraciones expuestas por parte de Gabriela Isler.

Seguidamente su nueva pareja se mostró ante las cámaras de ‘La Red’ asegurando que Gabriela es una mujer que resalta donde quiera que esté resaltando el amor y el cariño que siente por ella. Cabe resaltar que hasta el momento, Urquijo no se ha referido a este tema.