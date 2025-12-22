Los números de la suerte de Diomedes Díaz para ganar la lotería este 22 de diciembre

Diomedes Díaz fue uno de los cantantes vallenatos más importantes en Colombia, llevando su música a diferentes territorios del país y del mundo, contando con éxitos como ‘El cóndor herido’, ‘Sin medir distancias‘, ‘Tú eres la reina’, entre otras. Este 22 de diciembre se cumple un año más desde su fallecimiento en el año 2013, es decir, que son 12 años sin el ‘Cacique de la junta‘ y a pesar de ellos sus éxitos y sus recuerdos siguen más que vigentes.

Le puede gustar: Mujeres protagonizaron fuerte pelea en Transmilenio; hasta sus amigas tuvieron que intervenir

¿Cuál fue la causa de fallecimiento de Diomedes Díaz?

Diomedes Díaz falleció el 22 de diciembre de 2013 en Valledupar debido a un paro cardiorrespiratorio sobre las 6:15 pm. El deceso del ‘Cacique de la junta’ se dio en su hogar, mientras que dormía, según las pasadas declaraciones de su pareja de aquel momento, Consuelo Martínez, quien afirmó de el artista se encontraba durmiendo y al percatarse que no se movía, ni respondía a sus señales llamó a una ambulancia y minutos más tarde se confirmó el fallecimiento de Diomedes Díaz por causas naturales.

Las exequias del intérprete de ‘El cóndor herido’ se dieron el 25 de diciembre en el cementerio Jardines de Ecce Homo de Valledupar.

Los números de la suerte para la lotería de Diomedes

Joaco Guillén, ex mánager de Diomedes Díaz, compartió en sus redes sociales que el artista le había comunicado nuevas combinaciones numéricas afortunadas cerca de la conmemoración de su fallecimiento. Guillén expresó en Instagram: “Bueno, mis seguidores, con mucha fe vamos a buscar el acostumbrado aguinaldo del ‘Cacique’”.

1222 (mes y día de su fallecimiento)

2622 (día de nacimiento y fallecimiento)

1957 (año de nacimiento)

5726 (año y día de nacimiento)

2213 (día y año de su muerte)

0526 (mes y día de nacimiento)

1622 (día de la Virgen del Carmen y día de su muerte)

Otros números relacionados con su vida y carrera también incluyen 1325, 5757, 7006, 6438, y 2364.

Estos números podrían tener algún significado especial para los seguidores del fallecido cantante y ser utilizados como una especie de ritual o tradición para conmemorar su legado en la fecha de su muerte.

¿Cuántos millones reciben los hijos de Diomedes Díaz tras su fallecimiento?

El encargado de revelar esta información fue el hijo mayor de Diomedes Díaz, Rafael Santos, quien también decidió seguir su legado en la música.

En medio de una entrevista con Aco Pérez, Rafael aseguró que mensualmente como hijos de Diomedes Díaz pueden llegar a recibir entre 20 y 30 millones de pesos: “Mi papá está generando mucho dinero a cada hijo, trimestralmente nos están llegando 20 o 30 millones de pesos, a cada hijo y eso es una pila. Eso dijo mi papá, después de muerto, yo voy a dar más plata que ahora que estoy vivo, así que ahorren”.