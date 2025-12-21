Tatiana Rentería celebró el cumpleaños de su hijo, Simón Trujillo con tierno post

Tatiana Rentería es una reconocida actriz colombiana de cine, teatro y televisión, nacida en Cali el 1 de enero de 1969. Aunque estudió Comunicación Social y Periodismo en la Universidad Externado de Colombia, su verdadera pasión y vocación la llevaron a dedicarse por completo al modelaje y, especialmente, a la actuación.

Puede leer: “Rompió la historia de amor”, Tatiana Rentería reveló infidelidad de Diego Trujillo que acabó con su matrimonio

En cuanto su vida personal, estuvo en una relación con el también actor, Diego Trujillo, con quien inició alrededor del año 2004 y, aunque nunca se casaron por la iglesia o por lo civil, ambos sellaron su compromiso con un ritual simbólico y profundo que realizaron en Barú. De su historia de amor nació su hijo,Simón Trujillo Rentería, conocido también como Sai, quien hoy se destaca como cantante y creador de contenido digital.

Precisamente, el joven artista cumplió años este 20 de diciembre, por lo que su madre compartió todo un carrete de imágenes del paso de los años y le dejo tierno mensaje:

“Caminando juntos por 21 años! Con pruebas que nos ha puesto el camino y un amor infinito que nos une y nos sostiene… Celebro siempre este 20 de diciembre, el día en el que escogiste llegar a este mundo a moverme todo el esquema y a replantearme la mirada de la vida, la importancia de echar raíz a la tierra para estar presente y poder acompañarte de la mejor manera que he podido! Celebro tu vida Simón, mi hijo, mi único hijo y te amo desde siempre y hasta siempre!!! Y aquí estaré para ti por siempre (...)"

Diego Trujillo aseguró que su hijo, solo se mete con mujeres “grillas”

El joven ha tenido una gran exposición de su vida en redes sociales, incluyendo sus relaciones amorosas, entre la más reciente se encuentra Yeri Mua, artista y figura famosa del internet en México.Esta duraría poco tiempo y se acabaría al parecer porque la Mexican que ella le había comentado que era lo que le había hecho su ex, por lo que no le iba a permitir lo mismo, pueshabía “cachado” a Simón dándole likes a otras mujeres.

Durante un video de Andresitow, titulado “Verdad o shot con padres” al que asistió con su padre, Diego Trujillo.Allí les preguntaron sobre quién tenía peor gusto, a lo que sin pensarlo, el actor señaló a Sam diciendo:“el gusto es aterrador, porque se consigue unas grillas aterradoras, sobre todo la última”, con esto se interpretó que el actor estaba haciendo referencia a Yeri Mua.