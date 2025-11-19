Anamar le volvió a tirar a Renzo por el cuidado de su hijo; más de uno le dijo que se enfocara en su bebé

El vínculo entre Anamar y Renzo Meneses se originó durante su participación en el reality show Desafío XX 2024 del canal Caracol. Ambos concursantes se destacaron y su relación comenzó a gestarse en medio de las intensas competencias y la convivencia del programa, particularmente cuando compartieron equipo en la casa Omega.

La cercanía y el coqueteo que se hizo evidente ante las cámaras, e incluso fue propiciado por otros compañeros, marcó el inicio de su romance. A pesar de los altibajos, discusiones y tensiones que surgieron incluso dentro del Desafío continuaron fuera de él, pero con varios inconvenientes de por medio.

En el mes de diciembre de 2024, Anamar estuvo en‘La Red’ de Caracol para hablar de sobre la supuesta agresión de parte de Renzo, mientras que solo hasta marzo de 2025, él salió a dar su versión de la historia, donde negó haber violentado físicamente a Anamar.

Al responder punto por punto de las acusaciones, confirmó que Anamar estaba embarazada, ahora la exparticipante comparte constantemente momentos junto a su pequeño, pero en el mes de agosto, una nueva polémica se presentó.Una vez más, Anamar se fue en contra Renzo, revelando que le había pedido ayuda con el bebé e incluso le habría pagado los pasajes para que viajara a verlos a Medellín

Tras casi tres meses de dicha afirmación, apareció Renzo en una entrevista en el after del Desafío comentado que tiene una gran relación con Anamar:“Bien, la relación con Anamar, pues aparte de ser padres, ahora mismo tenemos la dicha de poder ser amigos, y poder tener una unión muy fuerte que es Ethan y nada, pues, mejorando todos los días, la comunicación, ese rol de padres y es un tema que todos los días vamos a aprender de eso (...)”

Pero después de esta entrevista, Anamar desmintió sus afirmaciones a través de un particular TikTok, en él sale junto al pequeño bebé en sus brazos, pero la descripción fue la que llamó la atención: “24|7 contigo, mientras otros te ven 2 o 3 veces y dicen que te cuidan. Lo ve un día y ya se cian mil fotos y mil videos sin ni siquiera cambiarle un pañal”.

Le puede interesar: Ana Sofía Henao confesó que posó para las portadas de los cuadernos Scribe siendo menor de edad

De inmediato el video logró un gran alcance en la red social, pero en la mayoría de los comentarios, le aconsejaban a Anamar que se enfocara en su hijo y no invirtiéra más energía en tirarle a Renzo, fueron tantos, que la exparticipante del reality los desactivó.