Alejandro Estrada regresa a La casa de los famosos como participante oficial de su tercera temporada

El artista, de 45 años, anunció en su cuenta de Instagram que se ausentará temporalmente de sus redes sociales. / Foto: Instagram @alejoestrada - Tomadas el 17 de febrero de 2025.

Alejandro Estrada vuelve a ocupar un lugar protagónico en la televisión colombiana. El actor, creador de contenido y exconcursante de MasterChef Celebrity confirmó su participación en la tercera temporada de La casa de los famosos, el polémico reality del Canal RCN, esta vez como integrante oficial del elenco.

El anuncio ha generado expectativa entre los televidentes, no solo por la trayectoria artística de Estrada, sino por la carga emocional que implica su regreso al mismo formato que, en temporadas anteriores, estuvo marcado por una de las historias más comentadas del programa. El actor fue pareja sentimental de Nataly Umaña, participante de la primera temporada, quien protagonizó un episodio altamente mediático al iniciar una relación con Miguel Melfi mientras aún estaba casada con Estrada.

Ese momento, ampliamente debatido en redes sociales y medios de comunicación, marcó un punto de quiebre tanto en la vida personal del actor como en la percepción pública de la expareja. Aunque Alejandro Estrada no hizo parte directa de la competencia en ese entonces, su nombre estuvo inevitablemente ligado a la narrativa del programa y a la conversación nacional que se generó alrededor del reality.

Ahora, su ingreso a la tercera temporada se da desde un lugar distinto. Según ha expresado en recientes declaraciones, esta nueva etapa representa un reto personal y profesional, así como una oportunidad para mostrarse sin filtros ante el público. “Ahora sí me van a conocer en la telenovela de la vida real, en la casa. Me puedo llegar a irritar un poco, les puedo asegurar que va a salir el Alejo real”, afirmó el actor, anticipando que su participación estará marcada por la autenticidad.

La llegada de Estrada promete convertirse en uno de los momentos más comentados del programa, no solo por la expectativa que despierta su carácter y personalidad, sino por la inevitable comparación con los hechos del pasado. Su presencia reaviva el interés por las dinámicas del reality y suma un nuevo ingrediente a una temporada que busca mantener altos niveles de audiencia y conversación digital.

Con este anuncio, La casa de los famosos vuelve a apostar por figuras que generan impacto mediático, mientras Alejandro Estrada se prepara para enfrentar, frente a las cámaras, un escenario que mezcla exposición, convivencia y emociones reales.