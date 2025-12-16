Taliana Vargas le envió voz de aliento a familiares de policías muertos por atentado en Cali; “son héroes”

Cali despertó este martes 16 de diciembre en medio del pánico tras registrarse dos explosiones en el suroriente de la capital del Valle del Cauca, hechos ocurridos en el marco del paro armado del ELN y que dejaron como saldo la muerte de dos uniformados de la policía. Ante este hecho, la esposa del alcalde Alejandro Eder, Taliana Vargas, le mandó un emotivo mensaje a las familias de los fallecidos.

Fueron dos los sitios en los que se presentaron estas detonaciones: una en el barrio Mariano Ramos, en la carrerda 50 con Autopista Simón Bolívar; y a una estación de la Policía Metropolitana. Atentados que ocurrieron a las 3:00 a.m; uno de ellos justo en el paso de una motocicleta de la Policía

Lo ocurrido en la ‘sucursal del cielo’ despertó un fuerte reclamo en Eder hacía la administración Petro y quienes están en la carrera por la Presidencia, a quienes les mandó un duro mensaje por medio de una entrevista a Blu Radio en la que manifestó:

“Nosotros después de los ataques del 10 de junio en coordinación con el comandante Triana, logramos que se desplazara el Bloque de Búsqueda Contra el Terrorismo, que nos ayudaron a desarticular la red de la Jairo Martínez en Cali. (...) ¿Qué pasa con las actividades de inteligencia? (...) Se necesita más trabajo no solo en Cali, en todo el norte y el sur del Cauca, en la parte alta de Jamundí. (...) No podemos permitir este retroceso, es absurdo estar en una situación como esta", afirmó Eder.

“Las fuerzas especiales de las Fuerzas Militares estuvieron un mes aquí; pero en términos generales hemos blindado a Cali. (...) Se necesita más fuerza, no solo aquí en todo el país. No se tiene que estar rotando la fuerza, se tiene que aumentar el presupuesto de seguridad, cuando inició el periodo de Petro el Ejército tenía 240.000 efectivos, hoy solo tienes 170.000; eso es demasiado, al igual que la disminución de los vuelos de la fuerza aérea. Petro va de salida, pero en lo que le queda que priorice la seguridad de los colombianos. (...) El próximo presidente tiene que recuperar la capacidad en seguridad”, añadió.

A las palabras de Eder se le sumó su esposa, Taliana Vargas, quien por medio de su cuenta de Instagram le mandó un sentido pésame a las familias de los policiales fallecidos: “Mi solidaridad con las familias de los policías víctimas del atentado en Mariano Ramos. Son héroes de la patria que hoy enlutan a Cali”.