Alejandro Eder le reprochó a Petro disminución de la fuerza pública tras atentado en Cali que dejó policías muertos

La ciudad de Cali amaneció en medio del terror este martes 16 de diciembre luego que se registraran dos explosiones al surorientee de la capital del Valle del Cauca; hechos que se presentan en medio del paro armado adelantado por el ELN, que dejaron a dos policías muertos y otros ciudadanos heridos. Al respecto, el alcalde Alejandro Eder emitió unas duras palabras en contra del presidente Petro.

Fueron dos los sitios en los que se presentaron estas detonaciones: una en el barrio Mariano Ramos, en la carrerda 50 con Autopista Simón Bolívar; y a una estación de la Policía Metropolitana. Atentados que ocurrieron a las 3:00 a.m; uno de ellos justo en el paso de una motocicleta de la Policía

Ante esta delicada situación de orden público, Eder emitió unas contundentes palabras en entrevista con Blu Radio, en el que reprochó la reducción de la fuerza pública a nivel nacional; además de dejarle un mensaje a Petro y a quienes están rumbo a la carrera por la Presidencia.

“Nosotros después de los ataques del 10 de junio en coordinación con el comandante Triana, logramos que se desplazara el Bloque de Búsqueda Contra el Terrorismo, que nos ayudaron a desarticular la red de la Jairo Martínez en Cali. (...) ¿Qué pasa con las actividades de inteligencia? (...) Se necesita más trabajo no solo en Cali, en todo el norte y el sur del Cauca, en la parte alta de Jamundí. (...) No podemos permitir este retroceso, es absurdo estar en una situación como esta", afirmó Eder.

“Las fuerzas especiales de las Fuerzas Militares estuvieron un mes aquí; pero en términos generales hemos blindado a Cali. (...) Se necesita más fuerza, no solo aquí en todo el país. No se tiene que estar rotando la fuerza, se tiene que aumentar el presupuesto de seguridad, cuando inició el periodo de Petro el Ejército tenía 240.000 efectivos, hoy solo tienes 170.000; eso es demasiado, al igual que la disminución de los vuelos de la fuerza aérea. Petro va de salida, pero en lo que le queda que priorice la seguridad de los colombianos. (...) El próximo presidente tiene que recuperar la capacidad en seguridad”, añadió.