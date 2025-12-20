Sara Uribe regresaría a las pantallas, nada más que con ‘La Casa de los Famosos’, esto se sabe

Sara Uribe es una reconocida modelo, presentadora de televisión y empresaria proveniente de Medellín. Su carrera despegó en 2012 al convertirse en una de las ganadoras del reality Protagonistas de Nuestra Tele (Canal RCN), lo que le abrió las puertas a más programas televisivos.

Comenzó en el mundo del modelaje a los 14 años, participando en campañas publicitarias y obteniendo el título de Miss Gaming Colombia. Estudió Comunicación Social y Periodismo y también es recordada por la polémica relación que tuvo con el futbolista Freddy Guarín, con quien tiene un hijo llamado Jacobo,a pesar de que el futbolista tenía conformada su propia su familia y le habría sido infiel a su esposa con la modelo.

Al parecer, Uribe volvería a las pantallas de la televisión nacional en el año 2026, esto según el Gordo Ariel, quien en ‘La Corona TV’ comentó que esta confirmada para ingresar a la tercera temporada de ‘La Casa de los Famosos’. En este se encontraría con Manuela Gómez, con quien compartió en Protagonistas de Nuestra Tele, el año de su victoria, el periodista también indicó que estarían buscando otro personaje de esa temporada, para traerlo.

Cabe resaltar, que la temporada anterior el canal le apuntó a esto, con la presencia de Yina Calderón, quien logró dar bastante contenido y por supuesto esto le volvió a abrir las puertas para este tipo de formatos.

¿Quiénes son los participantes confirmados de ‘La casa de los famosos’?

De acuerdo con la información divulgada por el Canal RCN hasta el momento, estos serían los participantes confirmados para esta versión de ‘La casa de los famosos’, sin embargo, faltarían algunas sorpresas que se darían antes de su gran estreno:

Nicolás Arrieta - Influencer y Creador de Contenido Alexa Torres - Cantante e Influencer Esteban Bernal (‘Tebi’) - Modelo e Influencer Luisa Cortina - Modelo y Creadora de Contenido Eidevin López - Actor e Influencer Lorena Altamirano - Actriz Maiker Smith - Influencer y Humorista Yuli Ruiz - Influencer y Modelo Johanna Fadul - Actriz Manuela Gómez - Influencer Franck Stiward (‘Campanita’) Marilyn Patiño - actriz y modelo . Alejandro Estrada - actor

¿Quiénes serán las presentadoras del After Show de La Casa de los Famosos?

‘La Casa de los Famosos’ sigue anunciando a los participantes de la nueva temporada, pero mucho antes había surgido el rumor de que Karina García llegaría como presentadora del After Show. Además, Vicky Berrio que cautivó al público al hacer dupla con Sevillano, saldría al ser reemplazada por García.

No obstante, el programa acabo con esos rumores y confirmo el regreso de Vicky por medio de sus redes sociales: “¡Chiiiiicoooss! Es un honor para nosotros confirmarles oficialmente que Karen Sevillano y Vicky Berrio nos seguirán divirtiendo con sus ocurrencias y personalidades en El After de #LaCasaDeLosFamososCol3, “sí, mis lindos”, expresaron.