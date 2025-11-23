Paola Rey fue vista en concierto con misterioso hombre, tras su separación con Juan Carlos Vargas

La actriz colombiana Paola Rey es una figura icónica de las telenovelas latinoamericanas, cuyo rostro se hizo conocido por su papel deJimena Elizondo en la exitosa producción‘Pasión de Gavilanes’ para el año 2003. Su carrera despegó a finales de los 90, siendo una de la actrices más queridas por los colombianos. Para el 2024 participó en la sexta temporada de‘MasterChef Celebrity Colombia’, de la cual salió ganadora.

En cuanto a su vida personal, Rey llevaba casada alrededor de 18 años con el también actor, Juan Carlos Vargas a quien conoció en la telenovela Montecristo y con quien se habría separado hace dos años y medio. Así lo reveló el 8 de agosto por medio de sus redes sociales, al hacer publica su separación.

Por medio de su Instagram, Paola expresó:“Hace dos años y medio, tomamos de mutuo acuerdo la decisión de separarnos como pareja. Desde entonces hemos atravesado un proceso de transformación, guiado por el respeto, el cariño y nuestro compromiso incondicional con nuestros hijos”. La actriz reveló que ya no comparten la vida de pareja con Vargas, pero que siguen siendo una familia unida y que su prioridad ha sido el bienestar emocional de y la estabilidad de sus hijos.

No obstante, en las cámaras del Fisgón del programa ‘La Red’, Paola Rey fue captada en el concierto de Marc Anthony en Bogotá, el pasado jueves 13 de noviembre de 2025 junto a su exesposo, Juan Carlos Vargas. Allí la expareja estaba compartiendo del show en el mismo palco, lo que llamó la atención de los presentadores, quienes se preguntaron si era normal que salieran juntos, pero esto se contradice que los afirmaciones previas de la actriz.