“Es decepcionante el comportamiento de estos desgraciados”: Secretario de Seguridad de Medellín anunció denuncias penales por los desmanes en el Atanasio Girardot

Secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa, anunció denuncias penales para responsables de desmanes en la final de la Copa Colombia. (Foto: Captura de video)

La Alcaldía de Medellín rechazó de los hechos de violencia que se registraron la noche de este miércoles, 17 de diciembre, luego de se terminara el partido entre Atlético Nacional y Deportivo Independiente Medellín, DIM, que terminó en una batalla campal dentro del estadio Atanasio Girardot.

El secretario de Seguridad, Manuel Villa, calificó el hechos como “decepcionante, reprochable y condenable” y anunció sanciones administrativas y acciones penales contra los responsables.

También le puede interesar: Estos fueron los últimos post de Instagram de la jueza Vivian Polanía, encontrada muerta mientras estaba en su casa con su bebé

Responsables de desmanes en el Atanasio Girardot enfrentarán denuncias penales

“Lo primero que hay que decir es que es decepcionante y totalmente reprochable, condenable lo que ocurrió la noche de ayer al finalizar el encuentro entre Nacional y Medellín. Aquí nosotros, como Alcaldía y directamente el alcalde Federico Gutiérrez, ha hecho una apuesta de ciudad, con la convicción de que el fútbol tiene que ser lo que debe ser: una fiesta”, afirmó Villa.

El secretario insistió en que, aunque el fútbol despierta emociones intensas, estas deben canalizarse dentro del respeto y la convivencia. “Con emociones, sí, con rabias, con frustraciones también, pero que debe ser una herramienta de construcción de convivencia, que debe ser una fiesta que se viva en respeto, con tolerancia”, agregó.

Villa recordó que Medellín ha sido referente nacional e internacional por la cultura de paz en el fútbol, incluso en medio de un contexto inédito de alta tensión deportiva.

“En esta segunda administración se hace la misma apuesta de la cultura de paz en el fútbol, donde con orgullo decimos que se han hecho avances y logros que han puesto a la ciudad y al programa como referente no solamente en Colombia, sino también a nivel internacional. Sin embargo, durante este último mes tuvimos cuatro clásicos, primera vez en la historia que ocurre esto. Los tres primeros ocurrieron con total normalidad y este último, infortunadamente, terminó como ya muchos vieron”, contó.

Según el secretario, los disturbios se originaron cuando integrantes de la barra del Deportivo Independiente Medellín ingresaron al terreno de juego. “Al finalizar el encuentro, la barra del equipo Medellín invade el terreno y posteriormente se presentan unas peleas, unas riñas que terminan siendo literalmente una batalla campal”, explicó.

Villa aseguró que los responsables no pueden ser considerados hinchas, “tiene que quedar claro que no solamente es decepcionante el comportamiento de estos desgraciados, de estos sujetos, de estos criminales, de estos delincuentes. Porque no son hinchas. Se pueden poner una camisa y no van a dejar de ser lo que son: desadaptados sociales, desgraciados, cobardes, criminales y delincuentes, y así tienen que ser tratados y así van a ser tratados”.

El secretario anunció que “en los próximos días citaremos de manera extraordinaria la Comisión Local de Fútbol para evaluar cuáles son las decisiones administrativas y las sanciones que se van a dar, pero por sobre todo vamos a interponer las respectivas denuncias ante la Fiscalía”, indicó.

Las denuncias aclaró que se presentarán por varias razones, “lo vamos a hacer como Distrito por las afectaciones que se dieron en el interior del estadio. Lo va a hacer también la Policía Nacional por las afectaciones a la integridad de siete uniformados de la Policía. Lo va a hacer también Telemedellín por las afectaciones y las amenazas que sufrieron algunos de sus periodistas. Y estamos recopilando otras pruebas de agencias de medios que también sufrieron afectaciones para llevarlas a la Fiscalía”.

Finalmente, Villa aseguró que busca es sentar un precedente judicial y que “esperamos que así como va a haber sanciones administrativas, haya judicialización, que haya sanciones penales. Porque esto tiene que marcar un precedente”, concluyó.