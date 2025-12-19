Doña Toche anunció que no firmará permiso para publicar videos en donde Ibrahim Salem hace chiste sobre su hija

Descire Díaz, más conocida como Doña Toche se ha visto envuelta en una polémica con el comediante Ibrahim Salem, luego de que la influenciadora publicara un video contando su versión de lo ocurrido durante un evento humorístico en el que ambos participaron. Lo que comenzó como una participación conjunta en un show terminó convertido en una controversia nacional marcada por acusaciones, insultos y amenazas.

Durante la presentación, según Doña Toche, Salem la increpó con bromas ofensivas que cruzaron un límite personal. En redes sociales se viralizó una de las frases que ella asegura haber escuchado: “Ni se lo meto, porque a usted los hijos le salen enfermos”. Al respecto, se mostró bastante afectada, pues señaló que está acostumbrada a las críticas y a las burlas hacia ella, pero no a insinuaciones sobre sus hijos.

Puede leer: Las parejas de celebridades que le dijeron no al amor y se divorciaron durante el 2025

Doña Toche fue invitada a “Anuló estas palabras” por invitación del también comediante, Culo Tauro, de acuerdo con su relato, fue él quien la contactó para proponerle participar junto a humoristas como Polilla, Barr e Ibrahim Salem. La invitación incluía la lectura de chistes preparados por el equipo del evento y un pago por su presentación.

Doña Toche no firmó permisos para la publicación de sus videos en“Anuló estas palabras”

En su más reciente publicación, Doña Toche contó que alguien del equipo de Culo Tauro la contacto para la publicación de las videos, a lo que ella se negó, expresando:

“No firmaré, ni autorizo que se publique como se vulneraron los derechos de mi hija en condición especial “PARA HUMOR NEGRO”. No queremos más estar de boca en boca de todo el país y que se sigan burlando de nosotras, como si la culpa fuese mía solo por haber aceptado ir a un show de humor Negro roast “las burlas que eran para mí pasaron a ser para mi hija menor. Por ello protejo los derechos y la condición especial de mi hija Valentina”.

¿Qué respondió Ibrahim Salem a la polémica?

El comediante respondió públicamente asegurando que él también fue blanco de bromas durante el show, incluso sobre familiares fallecidos, y que su intención nunca fue agredirla.

“Yo fui a hacer chistes a gente que me hizo chistes de mi madre fallecida, de mi aspecto físico. Yo no dije nada que no fuera mentira”, expresó.

Salem aseguró además que, tras la denuncia pública de Doña Toche, comenzó a recibir amenazas graves. Publicó varias capturas de pantalla donde un usuario le decía: “En un show le puede caer bala o cuchillo, hablo en serio.”

El comediante responsabilizó a la creadora de contenido por el ambiente hostil que, según él, se generó en redes: “Hermoso ver cómo se quejan de agresión y me amenazan así. Gracias a Doña Toche y los suyos por darme más reconocimiento”.

La disputa generó una ola de críticas hacia Salem por parte de usuarios que consideran que sus comentarios hacia Doña Toche estuvieron fuera de lugar. Asimismo, algunos señalan que su respuesta minimiza la gravedad de los insultos.

Mientras, el comediante compartió un comunicado en el que reiteró su postura y además le pidió disculpas a ‘Doña Toche’.