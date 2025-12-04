Ibrahim Salem se disculpó a ‘Doña Toche’ tras hacer un chiste sobre la discapacidad de su hija: “mi intención no es causar daño”

La disputa entre la creadora de contenido Descire Díaz, más conocida como Doña Toche y el comediante Ibrahim Salem se ha viralizado en redes sociales luego de que la influenciadora publicara un video contando su versión de lo ocurrido durante un evento humorístico en el que ambos participaron. Lo que comenzó como una participación conjunta en un show terminó convertido en una controversia nacional marcada por acusaciones, insultos y amenazas.

En su testimonio, Doña Toche aseguró que muchos internautas creen erróneamente que ella asistió al show “Anulo estas palabras”, de Ibrahim Salem, como parte del público. Según explicó, en realidad fue invitada a subir al escenario por el comediante Camilo Díaz, conocido como Culotauro, organizador del evento.

De acuerdo con su relato, fue él quien la contactó para proponerle participar junto a humoristas como Polilla, Barr e Ibrahim Salem. La invitación incluía la lectura de chistes preparados por el equipo del evento y un pago por su presentación.

“Yo no soy humorista, yo soy costurera. Me dedico a vender fajas, no a hacer chistes. Los chistes que conté me los escribieron ellos, porque ustedes saben que yo no soy humorista”, afirmó.

Doña Toche asegura que durante el espectáculo el comediante la increpó con burlas ofensivas y una frase que generó muchas críticas en redes sociales: “Ni se lo meto, porque a usted los hijos le salen enfermos”.

La creadora de contenido hizo unas historias hablando del momento, insistió en que puede tolerar críticas o bromas hacia ella, pero no insinuaciones sobre sus hijos: “Dígame lo que quiera, malhablada, arrastrada, cucuteña, pero no me diga que solo sé hacer hijos enfermos. Eso ninguna mujer lo quiere escuchar”, señaló con molestia.

La decisión de hablar públicamente, explicó, surgió al ver a Salem entre los posibles candidatos para La Casa de los Famosos. Mientras alimentaba a su hija, grabó un video contando lo ocurrido porque se sintió vulnerada como mujer y como madre.

“Si yo no hago esto y no lo cuento, por eso es que muchas mujeres prefieren quedarse calladas. Y no lo voy a permitir, Mida su lengua, no escupa pa’ arriba porque en la jeta le cae”, afirmó.

¿Qué respondió Ibrahim Salem a la polémica?

El comediante respondió públicamente asegurando que él también fue blanco de bromas durante el show, incluso sobre familiares fallecidos, y que su intención nunca fue agredirla.

“Yo fui a hacer chistes a gente que me hizo chistes de mi madre fallecida, de mi aspecto físico. Yo no dije nada que no fuera mentira”, expresó.

Salem aseguró además que, tras la denuncia pública de Doña Toche, comenzó a recibir amenazas graves. Publicó varias capturas de pantalla donde un usuario le decía: “En un show le puede caer bala o cuchillo, hablo en serio.”

El comediante responsabilizó a la creadora de contenido por el ambiente hostil que, según él, se generó en redes: “Hermoso ver cómo se quejan de agresión y me amenazan así. Gracias a Doña Toche y los suyos por darme más reconocimiento”.

La disputa generó una ola de críticas hacia Salem por parte de usuarios que consideran que sus comentarios hacia Doña Toche estuvieron fuera de lugar. Asimismo, algunos señalan que su respuesta minimiza la gravedad de los insultos.

Mientras, el comediante compartió un comunicado en el que reiteró su postura y además le pidió disculpas a ‘Doña Toche’.