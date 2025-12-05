Ibrahim Salem mostró las fuertes amenazas que recibió tras hacer un chiste sobre la discapacidad de la hija de ‘Doña Toche’

La disputa entre la creadora de contenido Descire Díaz, conocida como Doña Toche, y el comediante Ibrahim Salem se volvió viral en redes sociales luego de que la influenciadora publicara un video relatando su versión de los hechos durante un evento humorístico en el que ambos participaron. Lo que empezó como una colaboración en un show terminó convertido en una controversia nacional marcada por acusaciones, insultos y amenazas.

Según explicó la creadora de contenido, muchos internautas creen erróneamente que ella asistió como público al show “Anulo estas palabras”, liderado por Salem. Sin embargo, afirmó que su presencia fue acordada previamente con el comediante Camilo Díaz, Culotauro, organizador del evento, quien la invitó a subir al escenario como parte del elenco.

De acuerdo con su relato, Díaz la contactó para proponerle una participación junto a humoristas como Polilla, Bart e Ibrahim Salem. La invitación incluía lectura de chistes escritos por el equipo del evento y un pago por su presentación.“Yo no soy humorista, yo soy costurera. Me dedico a vender fajas, no a hacer chistes. Los chistes que conté me los escribieron ellos, porque ustedes saben que yo no soy humorista”, afirmó en su video.

Durante la presentación, según Doña Toche, Salem la increpó con bromas ofensivas que cruzaron un límite personal. En redes sociales se viralizó una de las frases que ella asegura haber escuchado: “Ni se lo meto, porque a usted los hijos le salen enfermos”.

Visiblemente afectada, la influenciadora reiteró que está acostumbrada a las críticas y a las burlas hacia ella, pero no a insinuaciones sobre sus hijos: “Dígame lo que quiera, malhablada, arrastrada, cucuteña, pero no me diga que solo sé hacer hijos enfermos. Eso ninguna mujer lo quiere escuchar”, expresó.

Doña Toche explicó que decidió hablar ahora, meses después del evento, al ver que Ibrahim Salem aparecía entre los posibles candidatos para el reality La Casa de los Famosos. Mientras alimentaba a su hija, grabó un video contando lo ocurrido, pues dijo sentirse vulnerada “como mujer y como madre”.

“Si yo no hago esto y no lo cuento, por eso es que muchas mujeres prefieren quedarse calladas. Y no lo voy a permitir. Mida su lengua, no escupa pa’ arriba porque en la jeta le cae”, agregó.

¿Qué respondió Ibrahim Salem ante las críticas?

Ante la creciente ola de críticas, Ibrahim Salem respondió públicamente asegurando que su intención nunca fue ofenderla ni atacarla de manera personal. Contó que, durante el show, él también fue objeto de bromas sobre temas sensibles, incluidos familiares fallecidos.

“Yo fui a hacer chistes a gente que me hizo chistes de mi madre fallecida, de mi aspecto físico. Yo no dije nada que no fuera mentira”, afirmó.

Sin embargo, el comediante también denunció que, tras las declaraciones de Doña Toche, comenzó a recibir mensajes intimidantes. En redes sociales publicó capturas de pantalla donde un usuario le advierte: “En un show le puede caer bala o cuchillo, hablo en serio”y “en la calle lo ven y ácido en la cara recibe”.

Salem aseguró que la situación se ha salido de control y que teme por su seguridad debido a las amenazas.