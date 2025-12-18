Esposa de Gregorio Pernía conmueve con tiernas fotos de su bebé y su hija Luna

Hace un mes el actor Gregorio Pernia y su esposa, Erika Rodriguez le dieron la bienvenida al pequeño Gregorio o “Mono” Pernía, convirtiéndose en el sexto hijo del actor y el tercero de Erika. La pareja lleva un largo tiempo y a pesar de los 13 años de diferencia que se tienen, han conformado una solida familia junto a Luna, la mayor y ahora Valentino, el hijo del medio.

El 18 de noviembre, Pernía compartió un video donde se ve al bebé recién nacido en los brazos de Erika, quien esta casi llorando y consolándolo, al lado de ella se encontraba Luna con cara de asombro, tras presenciar la llegada de su pequeño hermano, para después empezar a consolar a su madre.

El video recibió miles de felicitaciones y la descripción que lo acompaño fue: “Hoy damos gracias a Dios por el nacimiento de Gregorio bebé; nació ayer 18 de noviembre a las 7:45 de la mañana cinco horas después de mi llegada, pues ustedes saben estaba de gira por Chile, pero es algo que nos asombra a todos nosotros porque me espero para nacer prácticamente; damos gracias a Dios por haber vivido esta experiencia junto al Luna y Valentino, un momento que jamás borrarán de sus mentes y de sus corazones (...)”.

Sin duda, Luna ha sido fundamental para su madre con la llegada del bebé, pues como ha mostrado la familia, ella ha estado bastante presente ayudando con su pequeño hermano, por lo que Erika posteó unas fotos donde se le cambiando pañales. “Así se ve 19 años de diferencia, eso es mucho amor... los amo @soylunapernia muñequeando... y no lo quiere soltar ...”, fue la descripción que acompaño el post.

¿Quiénes son los hijos de Gregorio Pernía?

Gregorio Pernía es padre de seis hijos con diferentes madres. El mayor de ellos es Diego Pernía, su primogénito que apareció hace pocos años en su vida y nación de una aventura en su juventud con una mujer llamada Ángela. El siguiente es Emiliano Pernía, que nació de la relación que tuvo el actor con la actriz Marcela Mar a inicios de los 2000.

Su tercer hijo y con el que casi no se les suele ver juntos es Julian Pernía, hijo de Angélica Turizo, una mujer que no está relacionada con el mundo del espectáculo. Finalmente, sus hijos con Erika Rodriguez que son Luna, Valentino y ahora el pequeño Gregorio.