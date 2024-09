Gregorio Pernía habló del “accidente” que tuvo mientras grababa una escena erótica

Gregorio Pernía recordó una penosa situación mientras grababa una escena erótica de una telenovela en la que tuvo un “accidente”, contando qué sucedió y las consecuencias de esto. Además, el actor aprovechó para contar lo que implica grabar este tipo de escenas y cómo influye en él grabar este contenido.

El colombiano ha estado gozando de un buen momento en su carrera, recibiendo mucho cariño de parte de sus seguidores en diferentes partes del mundo al presentar varios espectáculos en donde hace gala de sus personajes más emblemáticos, su sentido del humor tan particular, e incluso de su talento vocal.

En los últimos meses, ‘El Titi’, ha estado viajando a diferentes países de Latinoamérica para llevar su espectáculo y conocer a algunos de sus fanáticos en este continente, además de ser invitado a algunos programas televisivos y radiales para brindar sus experiencias en el mundo del entretenimiento.

Y a propósito de esto, Gregorio Pernía apareció en el podcast del cantante Yeison Jiménez en donde estuvo contando varios detalles de su vida, tanto personales como profesionales, cediendo a las atrevidas preguntas del artista.

A propósito de esto, Jiménez le preguntó sobre cómo hacía cuando debía grabar escenas eróticas para una producción, preguntándole si tenía erecciones durante la recreación de un momento íntimo, a lo que el actor respondió que en su caso solo le pasó una vez.

También destacó que, para él, el ambiente no se presta para ese tipo de estimulaciones debido a que hay mucha gente observando lo que sucede: “normalmente no se para, ¿por qué razón? Porque tiene usted 120 personas, en grabación, el de sonido, la señora de maquillaje, el director que te está diciendo la letra, y uno no está en eso”.

Gregorio Pernía tuvo un “accidente” mientras grababa una escena erótica

Si bien el colombiano indicó que normalmente no tiene pensamientos eróticos en estas escenas subidas de tono, confesó que en una oportunidad tuvo un “accidente” en el que durante la filmación de una escena tuvo una erección.

“Estoy encima de una piedra y duramos como cuatro o cinco horas grabando esa escena (...) y levantó cabeza, y yo: ‘ay, no, no, no, no puede ser’. Y lógico, levantó cabeza y se acomodó”, dijo con vergüenza Gregorio Pernía en la entrevista.

También indicó que las cosas se prestaron para esto debido a que la actriz, cuyo nombre no reveló, también estaba respirando fuerte, interpretando que había “una medio conexión”.