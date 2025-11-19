Nació el sexto hijo de Gregorio Pernía, así compartieron el sorprendente momento

Gregorio Pernía es un reconocido actor colombiano, conocido por su carisma y versatilidad en diversos roles. Su trayectoria en la actuación lo ha llevado a participar en numerosas telenovelas y producciones televisivas, conquistando al público con sus interpretaciones, el cucuteño a sus 54 años sigue siendo el amor platónico de miles de personas.

Desde hace bastante años, Gregorio y Erika Rodriguez Farfan decidieron unir sus vidas y compartir su amor como pareja. Ella por su parte, sería 13 años menor que el actor y solo hasta ayer, tenían a sus, Luna y Valentino, mientras que en cuanto a su vida relación con el entretenimiento, desde muy joven se dedicó al modelaje, siendo la cara principal de diferentes revistas y marcas.

En el momento que dieron la noticia, Erika expresó: “No fue planeado ni imaginado, fue una noticia que me sacudió el alma. Lloré, tuve miedo, dudé… Hace más de seis años me dijeron que no podría tener más hijos, y lo acepté." Tras los nueve meses, de compartir algunos detalles de esta etapa conocida para la pareja, el esperado momento finalmente llegó.

Por medio de sus redes, Pernía compartió un video donde se ve al bebé recién nacido en los brazos de Erika, quien esta casi llorando y consolándolo, al lado de ella se encontraba Luna con cara de asombro, tras presenciar la llegada de su pequeño hermano, para después empezar a consolar a su madre.

El video recibió miles de felicitaciones y la descripción que lo acompaño fue: “Hoy damos gracias a Dios por el nacimiento de Gregorio bebé; nació ayer 18 de noviembre a las 7:45 de la mañana cinco horas después de mi llegada, pues ustedes saben estaba de gira por Chile, pero es algo que nos asombra a todos nosotros porque me espero para nacer prácticamente; damos gracias a Dios por haber vivido esta experiencia junto al Luna y Valentino, un momento que jamás borrarán de sus mentes y de sus corazones (...)”