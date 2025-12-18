Cambio Radical le amargó la Navidad a Petro con villancico que critica su Gobierno

El fin de este 2025 no solo está permeado por la alegría de las fiestas decembrinas en Colombia, también por todo lo relacionado con la carrera para ver quién ocupará el puesto de Gustavo Petro en la Casa de Nariño. Justamente uno de los partidos tradicionales de este país, Cambio Radical, aprovechó estas dos aristas temáticas para hacer un villancico bastante crítico con la Administración Petro.

Desde que el líder del Pacto Histórico, asumió las riendas del país, son muchas las críticas que le han llovido, las cuales se han manifestado en expresiones conjuntas como el conocido “Fuera Petro”, que se escucha frecuentemente en eventos públicos, como lo son los partidos de futbol.

Pero esto no solo queda allí, ya que en estos últimos tres años han proliferado los villancicos en los que hacen críticas a las propuestas de cambio, que ha ejecutado Petro. Muestra de esto es el reciente cántico navideño que realizó Cambio Democrático que suena actualmente en varias emisoras; en algunas de ellas después del realizado por Presidencia, en la que hablan de la “revolución campesina”.

“Tutaina tú trinarás. Esa parla nadie la cree ya. Mucho trino en el celular, pocas obras en verdad. No se gobierna un país a punta de hablar y hablar. Ya suenan nuevas campanas, ya los colombianos quieren votar; y en el año que se acerca se viene un cambio”, es parte de la letra de este canto.

Pero Petro no es el único al que le componen este tipo de creaciones, ya que a su exesposa Verónica Alcocer, a quien Marbelle le hizo el siguiente tema: “¡Léase cantando! ‘El camino que lleva Alcocer pago con plata que la gente reunió Los mamerticos quieren ver a su rey. Le comen cuento a ese pobre zurrón Bruto cagón. Bruto cagón. Ha creído que lo hace muy bien Pobre güevón. Yo quisiera poner a sus pies Este presente que Trump le mandó Más tú ya sabes que no me caes bien Me hace feliz verte en la lista Clinton. Eres hampón, eres hampón, pón pón Ha creído que lo hace muy bien Pobre güevón”.